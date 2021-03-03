Как часто на самом деле нужно стирать джинсы

Казалось бы, чем чаще стираешь вещь, тем лучше. Она становится мягче, приятно пахнет, да и бактерии (пусть и невидимые, но оттого не менее отталкивающие) не успевают размножиться и разгуляться. Так вот, оказывается, правило частой стирки применимо к любой одежде, кроме той, что сшита из денима.

Специалисты рекомендуют не стирать джинсы минимум пару недель после покупки, иначе ты рискуешь повредить тот цвет, за который и приобрел джинсы. Кроме того, от стирки джинсы быстро теряют форму и имеют тенденцию вытягиваться в неположенных местах.

Теперь о бактериях. Недавно Рейчел Маккуин, младший ассистент профессора факультета текстиля Альбертского университета, что в канадском городе Эдмонтон, провел эксперимент. Он поймал студента с хвостами и пообещал ему зачет (подозреваем, именно так все и было), если тот будет носить джинсы, не стирая их, в течение 15 месяцев. По прошествии этого длительного срока Маккуин взял пробу с поверхности многострадальных джинсов. Как и следовало ожидать, количество бактерий впечатляло.

Затем Маккуин попросил того же студента носить другую пару джинсов, тоже не стирая, всего две недели («Вот докопался», — наверняка делился с товарищами недовольный студент). Когда Маккуин взял пробу с поверхности этих джинсов, выяснилось, что количество бактерий совпадает с тем количеством, которое обосновалось на поверхности ткани после 15-месячной носки!