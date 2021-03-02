Вернувшаяся из Египта таллиннка рассказала, стоит ли лететь сейчас на курорт Красного моря

Таллиннка Ирина Шиблер с супругом стали одними из первых туристов, кто вылетел на египетский курорт Шарм-эль-Шейх первым чартерным рейсом из Таллинна в начале февраля. О прелестях отдыха в разгар пандемии Ирина рассказала нашему порталу.
Она отдыхала в Египте две недели в отеле Steigenberger Alcazar и осталась довольна. Никаких моментов, которые как-то могли омрачить или затруднить полет и пребывание на курорте она не назвала.
По словам путешественницы, на протяжении всего полета ты должен сидеть в маске, перед полетом у каждого пассажира должен быть на руках результат теста на ковид - его в распечатанном виде туристу нужно показывать только в аэропорту Египта, и заполненная декларация здоровья, в которой, по словам Ирины, следует ответить на три вопроса: кашляли ли вы в последнее время, чихали ли, была ли у вас температура.
Ирина рассказала, что покупала билеты на самолет - за две недели до вылета, а отель бронировала отдельно. И первый чартер из Таллинна в Шарм-эль-Шейх был заполнен.
Как пишет tourprom.ru, «к допандемийному уровню туризм в Египте сможет вернуться только к осени 2022 года. Такую оценку озвучил Халед Аль-Анани, министр туризма и древностей страны. По его словам, возврат станет возможен благодаря программам вакцинации от COVID-19 в странах-поставщиках туристов, а также усилиям Египта по развитию археологических памятников в Красном море и на юге страны».