Вернувшаяся из Египта таллиннка рассказала, стоит ли лететь сейчас на курорт Красного моря

Она отдыхала в Египте две недели в отеле Steigenberger Alcazar и осталась довольна. Никаких моментов, которые как-то могли омрачить или затруднить полет и пребывание на курорте она не назвала.

Некоторые магазины закрыты, базары работают. Все продавцы носят маски ФОТО: Ирина Шиблер, личный архив

По словам путешественницы, на протяжении всего полета ты должен сидеть в маске, перед полетом у каждого пассажира должен быть на руках результат теста на ковид - его в распечатанном виде туристу нужно показывать только в аэропорту Египта, и заполненная декларация здоровья, в которой, по словам Ирины, следует ответить на три вопроса: кашляли ли вы в последнее время, чихали ли, была ли у вас температура.

На пляжах не так много людей, отели не могут похвастаться стопроцентной заполняемостью, как в докоронавирусные времена, но ночная жизнь такая же яркая, как и прежде. ФОТО: Ирина Шиблер, личный архив

Ирина рассказала, что покупала билеты на самолет - за две недели до вылета, а отель бронировала отдельно. И первый чартер из Таллинна в Шарм-эль-Шейх был заполнен.

Шарм-эль-Шейх, февраль 2021. Туристы занимаются дайвингом, снорклингом, словом, жизнь бьет ключом на этом курорте Красного моря ФОТО: Ирина Шиблер, личный архив

«Я ни в коем случае не отрицаю существование вируса на планете и считаю, что путешествия, так же, как и походы за молоком без маски, решение того, кто это делает. То есть риск заражения взвешен и обдуман», - подытоживает Ирина. ФОТО: Ирина Шиблер, личный архив

Как пишет tourprom.ru, «к допандемийному уровню туризм в Египте сможет вернуться только к осени 2022 года. Такую оценку озвучил Халед Аль-Анани, министр туризма и древностей страны. По его словам, возврат станет возможен благодаря программам вакцинации от COVID-19 в странах-поставщиках туристов, а также усилиям Египта по развитию археологических памятников в Красном море и на юге страны».

Привычного и любимого многим шведского стола теперь в Египте нет: выбранную отдыхающими еду официанты положат прямо в тарелку ФОТО: Ирина Шиблер, личный архив



