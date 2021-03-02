«Перестройка отняла у меня жену»: стрессы сократили жизнь супруги Михаила Горбачева и лишили его здоровья

Почти полвека Михаил Сергеевич делил кров с супругой Раисой Титаренко, на которой женился еще в студенчестве. Времена тогда были трудные, послевоенные, так что на свадьбу пришлось подзаработать: Горбачев убирал картофель на комбайне.

«На белое платье для невесты хватило, из шифона, сшили в ателье. А туфли пришлось Раисе у подружки занять. Даже кольцами в загсе не обменялись — я подарил ей кольцо спустя годы. А отпраздновали свадьбу только в ноябре. Устроили вечер в диетической столовой на Стромынке, где наше общежитие. Получился студенческий стол — водка, винегрет, котлеты», — рассказывал политик.

Это была чудесная история любви: Горбачев всегда старался радовать супругу сюрпризами, а Раиса Максимовна трогательно заботилась о нем, подбирала подходящую одежду, следила за питанием. А ведь союз мог никогда не сложиться — до Михаила Сергеевича Титаренко встречалась с физиком Анатолием Зарецким и даже планировала выйти за него замуж. Мама парня не одобрила кандидатуру невесты из простой рабочей семьи, и свадьба не состоялась, за что Михаил Горбачев благодарил небеса.

«У нас с Раисой как-то запросто все получилось. И на всю жизнь. Мы, например, очень любили танцевать. Как-то пригласили нас на новогодний бал молодежи. Заиграл вальс. Мы так увлеклись танцем, что оркестр уже замолчал, а мы все кружимся. Остановились: на нас все смотрят. Жили весело, счастливо!» — делился Горбачев.

Семейные драмы и болезни

Мало кто знал, что в первый год семейной жизни пара столкнулась с тяжелыми испытаниями. Вскоре после свадьбы Раиса Максимовна забеременела, но врачи запретили ей рожать: за несколько месяцев до зачатия женщина серьезно заболела и оказалась при смерти.

«Страшный приступ ревматизма, она вся отечная стала, как будто ватная. Ходить не могла — мы ее на носилках с ребятами в больницу относили. Болезнь дала серьезное осложнение на сердце. Врачи мне сказали: «Делайте выбор: ребенок может родиться, а может и нет, но жену вы потеряете. Сердце ее не выдержит». Беременность прервали. Нам сказали, что это был мальчик. Как Раиса переживала, страдала! Я успокаивал как мог. А ведь мы уже имя обсуждали: уговаривал назвать сына Сергеем, в честь моего отца», — откровенничал политик.

Лишь с переездом в Ставрополь Раиса Максимовна почувствовала себя лучше. Когда здоровье женщины восстановилось, она подарила супругу дочку Ирину. Наследница Горбачева впоследствии окончила медицинский вуз, вышла замуж за хирурга Анатолия Вирганского и родила ему двух девочек, Ксюшу и Настю. После 16 лет совместной жизни влюбленные разошлись, и Ира вторично вступила в брак — с бизнесменом Андреем Трухачевым. Пара перебралась в Баварию, где курировала местное отделение именного фонда Горбачева. В дальнейшем в Германии обосновались и внучки экс-президента СССР, и их дети.

Горбачев мечтал провести с любимой женой старость, но за несколько месяцев до наступления миллениума Раиса Максимовна умерла от лейкоза. Впрочем, он видел и другие причины преждевременного ухода супруги из жизни. «Она очень порядочный человек, ранимый — не выдержала несправедливости. Столько вокруг нашей семьи распускали сплетен, нелепиц... Я перестал обращать на них внимание. А она все принимала близко к сердцу. Это перестройка у меня отняла жену: переживания сократили жизнь Раисы», — уверял Михаил Сергеевич.

Когда жены не стало, Горбачев сдал: на нервной почве заболел диабетом, резко поправился. Все чаще в СМИ появлялись тревожные известия о госпитализациях политика. Так, он перенес операции на сердце и на глазах, а в последние годы начал передвигаться с помощью специального приспособления.