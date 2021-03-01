Как правильно выбрать одежду для мужа: ТОП-10 лайфаков

Многие девушки и женщины на своем опыте убедились, что редко кто из мужчин любит шоппинг. Для них привычна та одежда, в которой тепло, удобно и комфортно. Однако правильное сочетание вещей в образе однозначно меняет отношение людей к себе. В этом убедились участники шоу «Миссия: красота», 4 сезон которого состоится в марте 2021 года, делится портал Clutch.

Лайфхак №1

Если мужчина не любит носить пиджак, но на работе нужно придерживаться делового стиля, то выберите трикотажный вариант. Эта ткань мягкая, не стягивает движения и не вызывает чувство дискомфорта.

Лайфхак №2

Мокасины всегда носят на босую ногу либо надевают следки. Под кроссовки – носки белого цвета, но укороченный вариант или не очень высокие. И самое главное: сандалии следует носить без носков.

Лайфхак №3

Под классическую обувь нужно всегда выбирать такой же цвет носков, что и цвет обуви. Про белый забудьте! Носки должны быть высокими, чтобы не было видно оголенных ног, когда мужчина садится.

Лайфхак №4

С помощью одежды можно запросто изменить представление о фигуре. У многих мужчин есть одна общая черта в плане одежды: они обычно носят брюки или джинсы на 1-2 размера больше. В результате фигура кажется мешковатой. Но если выбрать одежду своего размера, тогда верхняя часть туловища сразу будет выглядеть шире, а ваш любимый – более мужественно.

Лайфхак №5

Когда мужчина носит свитера темных оттенков, одежда сливается с его лицом, а вот светлый оттенок заметно его освежит. К такому свитеру желательно примерить котоновые брюки светло-коричневого цвета и белые кроссовки. Ваш муж будет выглядеть куда более современно и стильно.

Лайфхак №6

Иногда мужчины отказываются носить джинсы, потому что они кажутся узкими. И правда, есть скинни и они очень сильно обтягивают. Но есть также модель, которая просто заужена книзу. Причем именно такие джинсы добавляют мужчине солидности.

Лайфхак №7

Даже определенный крой рубашки может изменить представление о мужчине. Например, если выбрать рубашку светлого оттенка, задняя часть которой чуть ниже передней части, то любимый человек будет выглядеть более современно и стильно. К такой рубашке подойдут котоновые брюки и кеды.

Лайфхак №8

Нередко мужчина выбирает яркую обувь: красные кроссовки, фиолетовые дезерты, желтые полуброги и т.д. И тогда все внимание акцентируется на обуви, а не на их обладателе. Обувь нейтрального цвета, на первый взгляд, не столь заметна. Но если взять ботинки, на подошве которых проходит строчка или линия более насыщенного цвета, эффект будет совершенно другим. Например, если она сочно-бордовая, тогда обувь будет гармонировать и поддерживать цветовое решение с рубашкой такого же цвета, с пиджаком или кардиганом. И тем самым составлять цельный ансамбль образа и делать его более презентабельным.

Лайфхак №9

Если у вашего мужа есть животик, можно визуально его «убрать». Для этого под рубашку, которая не застегивается, а носится свободно, нужно поддеть светлую футболку. В результате светлая вертикальная полоса футболки между двумя половинками рубашки делает верхнюю часть фигуры стройнее. Если под светлый пиджак надеть футболку, снова-таки вертикальная полоса удлинит фигуру.

Лайфхак №10

Мужчины часто обращают внимание на рисунок галстука, но не придают значения тому, что узор на рубашке тоже имеет большое значение. Например, если у человека отличное чувство юмора и легкий характер, то мужчина зачастую выбирает розовую, оранжевую или светло-зеленую рубашку, чтобы подчеркнуть свое главное качество – жизнелюбие. А можно вместо этого взять белую рубашку с забавными жучками или мячами, самолетами и т.п. Причем фигурки должны быть расположены по всей ткани, их может насчитываться всего 5-6 штук на рубашке, но они сразу привлекают внимание и указывают на чувство самоиронии мужчины.



