В Сети обсуждают откровенное фото 51-летней Дженнифер Лопес в купальнике: «Одни сплошные мышцы»
Певица и актриса Дженнифер Лопес активно ведет свой Instagram. Часто на ее страничке появляются публикации, где знаменитость рассказывает о своей личной жизни – показывает снимки с детьми и со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Так, стало известно, что сейчас пара отдыхает в Доминиканской Республике. Певица еже поделилась снимком, где позирует в объятьях своего жениха, а, вчера, 28 февраля, звезда опубликовала фото, которое буквально взорвало Сеть.