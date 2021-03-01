В Сети обсуждают откровенное фото 51-летней Дженнифер Лопес в купальнике: «Одни сплошные мышцы»

На снимке Дженнифер позирует сидя возле зеркала, на ней открытый белый купальник с большими разрезами, которые наполовину оголяют грудь и упругие подкаченные ягодицы. Кадр умышленно был сделан так, чтобы были видны все ее округлости, сообщает портал Clutch.

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Волосы Джей собрала в высокий пучок, а на лице чуть заметный макияж. Завершили пикантный образ знаменитости украшения – ее любимые серьги-кольца максимального размера.

Естественно, поклонники тут же отреагировали на публикацию. Многие восхищались ее безупречной физической формой. В Сети и пишут, что ее тело состоит из одних сплошных мышц. Вероятно, это результат упорных тренировок. Ежедневно Джей проводит в спортивном зале по несколько часов.

Стоит отметить, что не все были в восторге, некоторые наоборот осудили артистку и написали, что такие снимки публикуют от одиночества и ради привлечения внимания. А что ты думаешь по этому поводу?



