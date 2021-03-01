Вряд ли вы умеете: как правильно жарить картошку

О том, как приготовить аппетитную и вкусную жареную картошку, читайте в материале «Рамблера».

Для начала очищенные и вымытые клубни следует замочить в воде на некоторое время, чтобы избавить корнеплод от излишка крахмала. После этого необходимо подсушить овощ с помощью бумажных полотенец.

Нарежьте картофель произвольными ломтиками: форма значения не имеет, главное в данном случае, чтобы кусочки были одинаковыми по толщине.

На сковороду с толстым дном поместите достаточное количество масла (какое выбрать, решать вам) и хорошенько его разогрейте. Ломтики картофеля выкладывайте в разогретое масло, желательно одним слоем: так образуется румяная хрустящая корочка.

Не перемешивайте картофельные ломтики на сковороде слишком часто, иначе они не подрумянятся. Однако и забывать переворачивать картошку время от времени тоже нельзя: подгорит. Следите за процессом жарки, вы поймете, когда следует взять в руки лопатку и перемешать ломтики.

Еще один секрет: не следует солить картофель в самом начале жарки. Соль и специи лучше добавить почти в самом конце. В противном случае картошка начнет выделять влагу и о хрустящей, аппетитной корочке придется забыть.



