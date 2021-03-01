Джанабаева показала взрослого сына, которого так долго скрывала
Наследник Валерия Меладзе вырос грозой девичьих сердец, передает teleprogramma.pro.
Наследник Валерия Меладзе вырос грозой девичьих сердец, передает teleprogramma.pro.
6 февраля певица Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фотографию со своим старшим сыном Константином — тем самым, который был рожден до брака артистки с Валерием Меладзе. Надо отдать должное, своего наследника музыкант очень любит. Примечательно, что певица крайне редко показывает первенца в соцсетях, но в этот раз она сделала исключение ради его дня рождения — парню исполнилось 17 лет.
Звездная мама запечатлелась с Костей на прогулочном судне на фоне башен «Москва-Сити». Видно, что юноша ростом уже выше своей мамы, носит густую гриву волос, а также является обладателем стройного тела, миловидного лица и очаровательной улыбки. В общем, гроза девчонок.
Альбина написала, что юный сын — гордость своих родителей, и в ответ получила множество поздравлений от звезд российской эстрады.