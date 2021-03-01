Джанабаева показала взрослого сына, которого так долго скрывала

6 февраля певица Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram фотографию со своим старшим сыном Константином — тем самым, который был рожден до брака артистки с Валерием Меладзе. Надо отдать должное, своего наследника музыкант очень любит. Примечательно, что певица крайне редко показывает первенца в соцсетях, но в этот раз она сделала исключение ради его дня рождения — парню исполнилось 17 лет.