Накопить на мечту: 6 правил, которые помогут выбраться из долгов и разбогатеть

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ТРАТЫ

Вы знаете, на что уходят ваши деньги? Уверены? Опыт показывает, что многие люди имеют весьма расплывчатое представление о собственном бюджете.

Анализ выписки по карте или честный финансовый дневник, в который вы вносите абсолютно все покупки, даже самые мелкие, могут вас удивить! Скорее всего, вы выясните, что значительную часть дохода выбрасываете на ветер. Это может быть одежда, купленная на распродаже, которую вы в итоге не носите, неиспользуемые приложения, доставка ужинов из ресторанов в те моменты, когда в холодильнике была еда... Подумайте, стоят ли эти пустые траты того, чтобы отказаться от поездки мечты или покупки чего-то по-настоящему значимого?

ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОИ РАСХОДЫ

После анализа трат нужно приступать к решительным действиям – необходимо оптимизировать расходы, сократив их на 10-20%. Эту сумму вы впоследствии можете откладывать на что-то более важное. Разбейте все расходы по категориям (приложения некоторых банков уже делают это за вас) и выделите те, от которых можете отказаться без особых сожалений. Все необязательные траты постарайтесь исключить или найти им бюджетные альтернативы. Поверьте, это только звучит страшно, а на деле – даже увлекательно! Экономить вам помогут приложения Moneon, Coinkeeper или Zenmoney. Отнеситесь к этой задаче как к игре, в конце которой вас ждет приз – внушительная сумма на исполнение мечты. Давно хотели машину или сумку от Off White? Вы сможете себе это позволить!

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПОК

Тратить деньги на очередную помаду или пару неудобных, но невероятно красивых брендовых туфель, которые вы наденете не больше одного раза, – это как объедаться эклерами из-за плохого настроения. Удовольствие мимолетное, а вот последствия неприятные... Чтобы не попадаться в эту эмоциональную ловушку раз за разом, составьте себе план покупок. Напишите, какие вещи вам нужны в этом месяце, определитесь с суммой и внесите ее в список трат. Разумеется, этот список должен соответствовать проведенному анализу: не пытайтесь обмануть себя.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КРЕДИТНЫХ КАРТ

Кредитная карта создает иллюзорное ощущение финансовой свободы. Вам подсознательно кажется, будто вы тратите не свои деньги. А вот отдавать придется свои... Да еще и с процентами, если переоцените свои силы и не сможете закрыть долг в беспроцентный период. Постарайтесь разобраться с долгами по кредитной карте как можно быстрее – пусть это задача станет вашим финансовым приоритетом. Если нет всей суммы, чтобы разом погасить задолженность, то можно сделать так: напишите заявление в банк и попросите уменьшить сумму, на которую выдана кредитная карта пропорционально размеру уплаты задолженности. Так у вас постепенно будет уменьшаться и сам долг, и процентная ставка.

ФОТО: Science Photo Library

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ

Прежде, чем открывать накопительный счет или вкладывать деньги в акции, нужно освободиться от долгов. Сделайте это грамотно – выпишите все рассрочки и кредиты. Список лучше начать с задолженностей с самыми большими процентными ставками – они будут у вас в приоритете. Постарайтесь ежемесячно вносить чуть больше необходимой суммы, чтобы сократить процент. Еще лайфхак: рефинансировать потребительские и ипотечные кредиты и займы для получения более выгодных условий кредитования в другом банке. Но будьте внимательны – изучайте все условия, читайте договор и в особенности то, что написано мелким шрифтом.

РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА

Искать вторую работу, когда вы и так «зашиваетесь» на уже существующей, совсем не обязательно. Рассмотрите возможности пассивного дохода – они помогут генерировать деньги в форме дивидендов, купонов, процентов. Пассивный доход можно получать как на фондовом рынке, так и вне его. Кроме того, инвестиции помогут вам компенсировать инфляцию, которая ежегодно съедает около 10% сбережений. Еще одна хорошая идея – воспользоваться услугами инвестиционных управляющих. Они помогут разобраться во всех нюансах, сэкономят ваше время и энергию.



