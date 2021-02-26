Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову после пластики

На днях Волкова опубликовала фото, после которого поклонники заподозрили артистку в очередной пластике. Юлия не стала редактировать кадр и показала себя такой, какая есть. Подписчики, судя по комментариям, еле узнали Волкову и отметили, что результат новой операции неудачный. Некоторые предположили, что Юлия сделала модную сейчас подтяжку лица для достижения эффекта лисьих глаз. «Ох уж эти лисьи глазки», «Изувечила себя конкретно, а ведь была красивой», «Зачем столько пластики на лице?», «Как грустно на это смотреть, почему она себя так не любит», - пишут в комментариях пользователи.