Пт, 26.02.2021
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Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову после пластики

Юлия Волкова ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

Манипуляции с внешностью сыграли с артисткой злую шутку, сообщает eg.ru.

Певица Юлия Волкова не раз ложилась под нож пластического хирурга и неоднократно делала различные инъекции. Сейчас певицу трудно узнать, за последние годы ее лицо заметно изменилось.

На днях Волкова опубликовала фото, после которого поклонники заподозрили артистку в очередной пластике. Юлия не стала редактировать кадр и показала себя такой, какая есть. Подписчики, судя по комментариям, еле узнали Волкову и отметили, что результат новой операции неудачный. Некоторые предположили, что Юлия сделала модную сейчас подтяжку лица для достижения эффекта лисьих глаз. «Ох уж эти лисьи глазки», «Изувечила себя конкретно, а ведь была красивой», «Зачем столько пластики на лице?», «Как грустно на это смотреть, почему она себя так не любит», - пишут в комментариях пользователи.

Юлия Волкова на негатив не реагирует. Не комментирует она и домыслы о новой пластической операции.

 

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