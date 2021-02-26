Он женат: Анастасия Макеева обнародовала фото с новым возлюбленным
Фанаты актрисы делают ставки, когда состоится четвертая свадьба Насти, сообщает Topnews.
Фанаты актрисы делают ставки, когда состоится четвертая свадьба Насти, сообщает Topnews.
Фотография влюбленных собрала более 13 тысяч лайков и десятки пожеланий счастья в комментариях. А на выпады хейтеров актриса честно ответила, что свадьба в планах, а детей Анастасия тоже очень любит.
В свою очередь, сплетники шепчутся о том, что жена у Малькова не бывшая, а вполне себе реальная, настоящая, и в Москву он приехал на заработки. О грядущем разводе мужчина якобы уже успел сообщить супруге по смс. А познакомился с Настей он вполне прозаично – когда чинил что-то в ее доме.
Если эта свадьба состоится, для Анастасии Макеевой она станет четвертой. Предыдущий ее избранник — предприниматель Александр Сакович.