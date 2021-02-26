Он женат: Анастасия Макеева обнародовала фото с новым возлюбленным

Как только актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии с любимым мужчиной, светские СМИ тут же принялись выяснять подробности их знакомства. В частности, выяснилось, что у ее любимого, которого зовут Роман Мальков, четверо детей и экс-супруга, которая живет в Словении.

Фотография влюбленных собрала более 13 тысяч лайков и десятки пожеланий счастья в комментариях. А на выпады хейтеров актриса честно ответила, что свадьба в планах, а детей Анастасия тоже очень любит.

В свою очередь, сплетники шепчутся о том, что жена у Малькова не бывшая, а вполне себе реальная, настоящая, и в Москву он приехал на заработки. О грядущем разводе мужчина якобы уже успел сообщить супруге по смс. А познакомился с Настей он вполне прозаично – когда чинил что-то в ее доме.

Если эта свадьба состоится, для Анастасии Макеевой она станет четвертой. Предыдущий ее избранник — предприниматель Александр Сакович.



