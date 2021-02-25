Чт, 25.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

В работе мессенджера Facebook произошел сбой

Facebook ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

В четверг пользователи Facebook Messenger в ряде стран сообщают о сбоях в работе приложения.

Согласно информации Downdetector, больше всего сообщений о неполадках поступает из США и Канады, а также из Великобритании.

В то же время, пользователи в Эстонии и Росии тоже отмечают некорректную работу мессенджера.  

Больше половины жалоб связаны со сбоем доставки сообщений, также примерно каждый третий не может подключиться к серверу или войти в свой аккаунт.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back