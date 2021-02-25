В работе мессенджера Facebook произошел сбой

Согласно информации Downdetector, больше всего сообщений о неполадках поступает из США и Канады, а также из Великобритании.

В то же время, пользователи в Эстонии и Росии тоже отмечают некорректную работу мессенджера.

Больше половины жалоб связаны со сбоем доставки сообщений, также примерно каждый третий не может подключиться к серверу или войти в свой аккаунт.



