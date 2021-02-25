Названа неожиданная опасность супов-пюре для одной категории людей, а также какой суп и вовсе опасен

Она предупредила, что слишком переработанная пища обладает чуть большим гликемическим индексом — то есть она быстрее вызывает подъем глюкозы. Таким образом пюре оказывается под условным запретом для людей, страдающих сахарным диабетом. «В диабете ведь главное — стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов», — пояснила диетолог. Врач порекомендовала гражданам с такой проблемой есть менее переработанную еду.

При этом для всех остальных людей крем-суп может стать альтернативой классическому обеду. «Если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы — картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно», — подчеркнула Нуриева. Она добавила, что без дополнительных углеводов суп-пюре может не насытить. Такое блюдо можно делать из овощей, рыбы, грибов, также его можно подавать и на ужин, поделилась специалистка.