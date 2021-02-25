55-летняя Элизабет Херли показала фото в бикини, и фанаты не смогли оторвать взгляд от ее груди

Внешность британской актрисы и модели Элизабет Херли вызывает у поклонников немало вопросов. На шестом десятке она умудряется выглядеть так, словно время остановилось для неё много лет назад, а её фигуре позавидует любая молодая девушка.

Элизабет знает о своих сильных сторонах и нередко демонстрирует в Instagram откровенные фото. Этот раз не стал исключением. Модель выложила горячий снимок, где предстала, сидя на берегу в бикини. Легкая белая ткань едва сдерживала пышную грудь, поза позволяла лучше разглядеть тонкую талию и стройные ноги. 55-летняя артистка призналась, что кадр был сделан год назад.

Фанаты бурно отреагировали на фото модели. Они назвали ее женщиной мечты и засыпали комплиментами, отмечая, что, похоже, время над ней не властно.

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