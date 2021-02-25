Уж лучше фастфуд: семь самых вредных блюд русской кухни
Думаете, домашняя еда стопроцентно полезнее еды навынос? Как бы не так.
Думаете, домашняя еда стопроцентно полезнее еды навынос? Как бы не так.
Бургеры — зло, наггетсы — калорийная бомба, молочный коктейль — он не только лишние кило заставит набрать, он еще и на мозг действует. Лучше уж домашняя еда, в этом случае вы хотя бы точно знаете, что у вас в тарелке. Одна беда — русская кухня была призвана давать человеку как можно больше калорий, чтобы обогреть его в морозы и придать сил для тяжелой работы. А сейчас нам и калорий столько не нужно, и организмы стали капризнее — чуть что, сразу гастрит, язва, несварение, вздутие. Wday.ru собрал для вас самые вредные домашние блюда, которых советуют избегать всем, кто заботится о своем здоровье.
Солянка
Это официально самый вредный суп русской кухни. А ведь мы-то привыкли считать, что все супы — по умолчанию полезные! Но вспомните состав солянки: колбаски, грудинка, копченые ребрышки, сосиски, ветчина, мясной бульон, соленые огурцы… А где же овощи? Ах да, есть лук, лимон, оливки и зелень для посыпки. Ну и в чем тут польза? Мало того, что там смешаны разные виды мяса, так там еще и копчености, и соленые огурцы. Соль, жир, холестерин — в общем, ничего хорошего.
На святое покусились? На бабушкины пирожки? Нет, мы не спорим, домашние пирожки — это потрясающе вкусно. И вредно. Во-первых, дрожжевое тесто — вреднее его разве что слоеное. А если добавить в дрожжевое тесто сдобы — яиц, масла, сахара побольше, — то его калорийность и вовсе зашкаливает до небес. Во-вторых, начинка: ладно, если это несладкий творог, ягоды или тушеная капуста. А если повидло, мясо или грибы? Они сразу делают пирожки еще более сложной пищей для усвоения. В-третьих, способ приготовления. Меньшее зло — это пирожки из духовки. Но жареные-то вкуснее. И вреднее в разы.
Блины
Быстрые углеводы, и ничего больше — диетологи безжалостны. «В одном блинчике — около 100 килокалорий. Если следите за фигурой, в день можно съедать 2-3 блинчика. И не каждый день, а максимум дважды в неделю», — говорит Елена Ливанцова, врач-диетолог клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии.
Грибы — сами по себе тяжелая пища. Они не заставят вас поправиться, это практически невозможно. Ведь состоят грибы из трудноусвояемого белка, который организм расщепить не в силах. Но он старается, поэтому испытывает недюжинную нагрузку. А маринад — это еще и кислота, и соль. Не каждый желудок с таким справится.
С маринованными грибочками, свежим укропчиком и салом — это же просто мечта! Но забудьте о ней. Конечно, домашняя жареная картошка чуть полезнее, чем фри из фастфуда. Но там вы хотя бы ограничены размером порции. А дома картошки можно и целую сковородку съесть, никто не отнимет. Жир плюс быстрые углеводы, крахмал, — за это вам спасибо не скажут ни фигура, ни желудок. Особенно если жарить картошку не на растительном, а на сливочном масле до хрустящей корочки.
Салат — звучит легко и просто, это ведь основа диетического питания. Но только если это не оливье, «Мимоза» или селедка под шубой. У них в составе — вареные овощи, у которых довольно высокий гликемический индекс. То есть они резко повышают количество сахара в крови. В селедке и соленых огурцах очень много соли. Колбаса — это в принципе продукт сомнительный. А майонез — это чистый жир. Уж лучше и правда бургер съесть, чем миску оливье.
Положа руку на сердце, совсем уж к русской кухне это блюдо не отнесешь. На Руси мясо запекали в печи, а если фаршировали, то гречневой кашей или грибами. Сейчас же свинина — один из самых доступных видов мяса, по стоимости примерно равен куриному филе. Продукт этот сам по себе довольно жирный, а если нафаршировать его еще и сыром, грибами, полить майонезом, а на гарнир подать картошку — получится блюдо не просто калорийное, а супертяжелое. Диетологи советуют выбирать постную свинину, запекать ее в духовке без добавок и есть не чаще раза в неделю.