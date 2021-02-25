Уж лучше фастфуд: семь самых вредных блюд русской кухни

С маринованными грибочками, свежим укропчиком и салом — это же просто мечта! Но забудьте о ней. Конечно, домашняя жареная картошка чуть полезнее, чем фри из фастфуда. Но там вы хотя бы ограничены размером порции. А дома картошки можно и целую сковородку съесть, никто не отнимет. Жир плюс быстрые углеводы, крахмал, — за это вам спасибо не скажут ни фигура, ни желудок. Особенно если жарить картошку не на растительном, а на сливочном масле до хрустящей корочки.

Кстати, в другом виде картошка может быть вполне полезным диетическим блюдом. Но для этого готовить ее лучше в мундирах — отваривать или запекать.

Салаты с майонезом

Салат — звучит легко и просто, это ведь основа диетического питания. Но только если это не оливье, «Мимоза» или селедка под шубой. У них в составе — вареные овощи, у которых довольно высокий гликемический индекс. То есть они резко повышают количество сахара в крови. В селедке и соленых огурцах очень много соли. Колбаса — это в принципе продукт сомнительный. А майонез — это чистый жир. Уж лучше и правда бургер съесть, чем миску оливье.

«Такие салаты можно есть разве что по большим праздникам, да и то понемногу», — говорит диетолог Инна Кононенко.

Фаршированная свинина

Положа руку на сердце, совсем уж к русской кухне это блюдо не отнесешь. На Руси мясо запекали в печи, а если фаршировали, то гречневой кашей или грибами. Сейчас же свинина — один из самых доступных видов мяса, по стоимости примерно равен куриному филе. Продукт этот сам по себе довольно жирный, а если нафаршировать его еще и сыром, грибами, полить майонезом, а на гарнир подать картошку — получится блюдо не просто калорийное, а супертяжелое. Диетологи советуют выбирать постную свинину, запекать ее в духовке без добавок и есть не чаще раза в неделю.

В категорию вредных домашних блюд можно выделить картофельное пюре с молоком и маслом. В картофеле содержится крахмал, а крахмал — это множество молекул глюкозы, связанных между собой. В желудке эти молекулы быстро распадаются, и в кровь поступает большое количество чистой глюкозы. В молоке и масле также содержится молочный сахар — лактоза. В результате блюдо вызывает инсулиновый удар в организме за счет повышения в крови гормона инсулина в ответ на резкое поступление глюкозы. Скачки инсулина опасны тем, что могут приводить к метаболическому синдрому, ожирению и состоянию преддиабета. Еще к одним вредным домашним блюдам относится выпечку. Как правило, она содержит сахар, а это снова большая концентрация глюкозы, которая в том числе способствует воспалительным процессам в организме; маргарин, который превращается в трансжиры и вызывает токсическую нагрузку; пшеничную муку высшего сорта, которая в большом количестве нарушает углеводный обмен и перегружает иммунную систему, так как содержит глютен.