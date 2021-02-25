Офтальмолог рассказал, как улучшить зрение за три минуты в день
Специалист рассказал, как можно самостоятельно улучшить зрение, пишет Topnews.
Специалист рассказал, как можно самостоятельно улучшить зрение, пишет Topnews.
Как пишет abc.es со ссылкой на специалиста, необходимо регулярно тренировать глаза.
Первым способом такой тренировки Хирамац называет упражнения с использованием пятен Габора, представляющих собой специальные рисунки, на которых нужно искать отличия.
На такие упражнения рекомендуется отводить всего по три минуты в день, а улучшения можно будет наблюдать спустя уже две недели тренировок. Вторым способом улучшить зрение, по мнению врача-офтальмолога, является термотерамия.
Она заключается в том, что смоченное водой полотенце следует подогреть в микроволновке в течение 30-40 секунд, а затем приложить теплую и мокрую ткань на закрытые веки и дождаться, когда она остынет.
Третий метод заключается в употреблении шпината. Это растение, по словам медика, способствует профилактике дегенерации желтого пятна катаракты.