Офтальмолог рассказал, как улучшить зрение за три минуты в день

Офтальмолог Руи Хирамац поделился с журналистами способом по улучшению зрения.

Как пишет abc.es со ссылкой на специалиста, необходимо регулярно тренировать глаза.

Первым способом такой тренировки Хирамац называет упражнения с использованием пятен Габора, представляющих собой специальные рисунки, на которых нужно искать отличия.

На такие упражнения рекомендуется отводить всего по три минуты в день, а улучшения можно будет наблюдать спустя уже две недели тренировок. Вторым способом улучшить зрение, по мнению врача-офтальмолога, является термотерамия.

Она заключается в том, что смоченное водой полотенце следует подогреть в микроволновке в течение 30-40 секунд, а затем приложить теплую и мокрую ткань на закрытые веки и дождаться, когда она остынет.

Третий метод заключается в употреблении шпината. Это растение, по словам медика, способствует профилактике дегенерации желтого пятна катаракты.



