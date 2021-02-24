Жасмин прервала молчание о муже, который находился в международном розыске

Напомним, несколько лет назад у Илана Шора возникли серьезные проблемы с законом — его обвинили в хищении крупной суммы денег и даже объявили в международный розыск. Несмотря ни на что, Жасмин поддерживала супруга. «У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: «Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?». Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!» — рассказала 43-летняя певица.