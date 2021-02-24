Врачи назвали лучший напиток от облысения

Как отмечает Dаilу Ехрress, зеленый чай считается одним из самых здоровых напитков на планете. Он богат антиоксидантами типа флаванолов, в частности эпигаллокатехином галлатом (ЭГКГ). Это вещество связано со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Недавно было установлено, что он может предотвратить выпадение волос.

Исследование опубликовано в Национальной медицинской библиотеке США. Грызуны, получившие лечение богатым ЭГКГ зеленым чаем, испытывали значительно меньшее выпадение волос, чем те, кто не получал лечения. Затем напиток протестировали на людях. 10 участников с андрогенетической алопецией (гормональная потеря волос, которая обычно поражает мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше) принимали добавку с зеленым чаем в течение 24 недель.

В итоге у 80% участников наблюдалось значительное улучшение роста волос. Гормоны тестостерон и дигидротестостерон уменьшают фазу роста волос и увеличивают их выпадение, а ЭГКГ подавляет действие этих гормонов и замедляет выпадение волос.

Как пишут врачи, ЭГКГ хорошо влияет на здоровье волосяных фолликулов, что способствует меньшему выпадению и истончению волос, лечит перхоть, шелушение кожи головы и псориаз. Зеленый чай поддерживает правильный уровень содержания белка в составе коже головы, а также увлажняет и питает ее, заключили ученые.



