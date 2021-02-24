Неужели жена? Дмитрий Нагиев заинтриговал снимком с полуголой блондинкой

Напомним, вокруг Дмитрия Нагиева постоянно ходят различный слухи, ведь он предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. После того, как шоумен развелся с писательницей Алисой Шер о его романах практически ничего неизвестно. Сам артист отмечал лишь то, что давно счастлив с той самой единственной. «Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос... Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг. Любовь — вот без чего меня нет. Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — признавался Дмитрий.