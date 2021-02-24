Неужели жена? Дмитрий Нагиев заинтриговал снимком с полуголой блондинкой

53-летний Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников новым снимком. Шоумен опубликовал фото с таинственной незнакомкой. Артист появился в кадре в черной рубашке, такого же цвета брюках, кроссовках и белой бейсболке. А вот спутница телеведущего предстала в зеленом купальнике. Причем блондинка позирует со спины, показывая все прелести фигуры.
«Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — подписал публикацию Нагиев. Как выяснилось позже, этот кадр из нового сериала, где Нагиев исполнил одну из ролей.
Напомним, вокруг Дмитрия Нагиева постоянно ходят различный слухи, ведь он предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. После того, как шоумен развелся с писательницей Алисой Шер о его романах практически ничего неизвестно. Сам артист отмечал лишь то, что давно счастлив с той самой единственной. «Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос... Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг. Любовь — вот без чего меня нет. Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — признавался Дмитрий.
Отметим, от союза с Шер у артиста есть 31-летний наследник Кирилл. Однако поговаривают, что Нагиев является отцом еще двоих детей. От разных женщин Дмитрий растит сына Марка и дочь Миру.