Вспомним и обсудим: самые красивые платья президентских приемов в честь Дня независимости Эстонии

На каждом президентском приеме можно было заметить женщин в потрясающе красивых и элегантных платьях. Давайте посмотрим и еще раз обсудим - наряды на самом деле восхитительные?

Мы уже все стали настоящими экспертами в мире моды, и Эвелине Хромченко остается лишь согласно кивать и поддакивать нашим суждениям. Возможно, данная галерея пригодится и тем красоткам, которые готовятся к предстоящим вечеринкам в честь 8 Марта, но пока не решили, что же надеть, чтобы все восторженные взгляды достались только им.

Помните и об этом! Все эти ошибки видны, когда смотришь фотографии.

Так называемые металлические ткани. Платья облегают фигуру, даже в тех местах, которые хотелось бы скрыть. И если фотограф подлавливает вас в неподходящий момент, то будьте уверены, этот снимок вы никогда не поставите в соцсети. В то же время наряды из блестящих тканей и с пайетками по-прежнему актуальны, поэтому их не стоит совсем уж сбрасывать со счетов, но крой нужно выбирать очень тщательно. Чтобы быть красивой и изящной на фото.

Жительницы Эстонии, в мире цветов гораздо больше, чем синий, черный, красный и белый! Всегда приятно видеть яркие цвета в темной массе. Лучше всего смотрится желтый, тем более что он стал цветом 2021 года. Да, черный - безопасный цвет, но... сколько можно! Давайте не будем бояться цвета.

Не переборщите с аксессуарами. Шарфы-шали-перчатки-клатчи и шикарные прически неплохи сами по себе, но все должно гаромонично сочетаться в женском образе. Тут работает одно правило: чем меньше, тем лучше.

Многослойность может быть обманчивой. Может показаться, что многослойные бальные платья скрывают те части вашего тела, которые вы хотите скрыть, и создают иллюзию торжественности. Но это если вы планируете неподвижно простоять в сторонке весь вечер, а если нужно двигаться или танцевать, то такие платья - не лучший выбор.

Пишите в комметариях, какие платья понравились вам больше всего!



