ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО! ⟩ Восемь продуктов, которые лучше не есть, если вы пьяны

Апельсины

Полезно? Да! Разумно? Ни капли! Кислота, содержащаяся в апельсинах и других цитрусовых, может и будет провоцировать проблемы с пищеварением, которые только усугубятся спиртным. Если вы достаточно умны, то выберете банан — он содержит много калия, поэтому сможет нейтрализовать некоторые пагубные воздействия алкоголя на организм, например, избавит от обезвоживания.

Пицца маринара

После нескольких бокалов шампанского вы становитесь не только раскрепощеннее, но и значительно добрее и снисходительнее, особенно к себе. Именно в этот момент может страстно захотеться перекусить чем-нибудь вредным и, конечно же, отказать себе любимой, пусть и сидящей на диете, вы будете не в силах. Можете начинать горько плакать ровно в тот момент, когда в нетрезвую голову придет светлая идея перекусить пиццей маринара. После такого перекуса вас будет ждать мучительная изжога и колики в животе, причиной тому алкоголь, который расслабляет мышцы желудка и кислые помидоры в соусе маринара, которые организм будет не в силах переварить.

Шоколад

Кофеин и какао еще больше усугубят проблемы с желудком, вызванные алкоголем и кислыми продуктами. В общем, от этого «сладенького» придется отходить еще дольше, чем от алкоголя.

Крендельки с солью

В принципе вы делаете все верно, когда заедаете алкоголь, но, к сожалению, крендельки с солью не лучший выбор. С одной стороны, еда нейтрализует действие алкоголя. С другой же стороны, если еда соленая, то вам непременно захочется пить. Хорошо, если под рукой окажется вода, но честно говоря, мы в этом сомневаемся. Не думаем, что в баре вместо еще одного коктейля вы закажете бутылочку минералки. Так что после нескольких горсток крендельков риск напиться сильно увеличивается. Возьмите на заметку, что соленые снеки и алкоголь лучше не сочетать.

Картошка фри

Как говорится, повторение — мать учения. Что такое картошка фри? Правильно, мало картошки и много, очень много соли. И тут нас ждет то же, что и с крендельками, а именно обезвоживание, желание выпить, а дальше все как в тумане и очень тяжелое утро, как после недельной прогулки по пустыне без капли воды.

Десерты с алкоголем

Это, безусловно, может показаться гениальным — дополнить очередной бокал вина десертом, например, с ликерным соусом или еще каким-нибудь алкогольным наполнителем, но на самом деле нет. Во-первых, вы не знаете, сколько этого алкоголя туда добавят. Вам повезет, если в ресторане работают прижимистые люди и они сэкономили на вашем десерте, но если нет, то опьянение может быть удвоено, что не сыграет на руку, особенно на свидании. Во-вторых, при выборе десерта лучше отдавать предпочтение тем, в которых содержится молоко, например, мороженое. Кисломолочные продукты помогут предотвратить некоторые вызываемые алкоголем химические реакции, которые раздражают печень.

Карамельки

Тут та же история, что и с солью. Слишком сладкое вызывает желание пить. Опять же, вряд ли под рукой окажется вода. К тому же в конфетах полно «пустых» калорий, которые отложатся в ненужных местах, а вот чувство голода не пройдет.

Острый соус

Острая пища на пару с выпивкой устроит настоящий карнавал в вашем желудке, там будут фейерверки, отвязные танцы и вообще полный бардак. Чтобы вы поняли, после обжигающих рот пряностей, запитых стопочкой текилы, приходить в себя придется ой как долго.



