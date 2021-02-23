Ученый назвал продукты, которые защищают от рака и способствуют его возникновению

Специалист рассказал, что способствует профилактике онкологических заболеваний.

К таким продуктам он отнес мясные и мучные продукты, нагреваемые свыше 120 градусов. По его словам, в условиях такого воздействия в них образуются канцерогены, вызывающие мутации и провоцирующие развитие рака. Профессор призвал не употреблять вовсе или снизить объемы количества употребления копченых продуктов, хлеба, печенья, чипсов, а также другой пищи, обжаренной «с корочкой». К опасным продуктам, содержащим микотоксины, Яшин отнес зерновые продукты, фисташки и арахис.

Вместе с тем профессор обнадежил читателей «Аргументов и фактов», заявив о большом количестве продуктов, способных заблокировать действие канцерогенов. К полезным продуктам, способным защитить или приостановить развитие онкологических заболеваний, он причислил зеленый чай, красное вино, какао, фрукты – в особенности желтые и оранжевые, ягоды – в основном клюкву и виноград.

В числе таких полезных продуктов также находятся лук, приправа куркума и различные травы, оливковое масло и непосредственно сами оливки, помидоры, красная рыба, икра, креветки, соя, водоросли, а также горчица, капуста - в особенности брокколи, рожь, лен, репа и тыква.



