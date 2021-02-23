Президентского приема не будет! Какие убытки терпят Дома моды Эстонии из-за этого?!

Дом моды Mammu Couture за эти годы значительно расширил ассортимент своей продукции. Вначале мы в основном производили платья и юбки, теперь у нас есть выбор женских платьев, халатов, футболок, курток, пальто и так далее. Когда вспыхнул коронакризис, мы немедленно подстроились под ситуацию, и это помогло нам выйти из кризиса. Даже в домашней обстановке нам нужны перемены и что-то, что поднимет настроение, новый красивый предмет одежды всегда был терапией.

Очень жаль, что президентский прием отменяется, ведь это всегда для дизайнеров как красная тряпка для быка, интересно посмотреть. И платья, которые обычно к этому событию готовим, невероятные.

Mammu Couture переживает сейчас невероятно интересные времена, наш ассортимент расширяется с бешеной скоростью. Уже вот-вот будет готово шоу высокой моды для невест. Добавятся также купальники, сумочки и многое другое. Очень надеюсь, что весной на Tallinn Fashion Week это все смогут увидеть.

Платье от Mammu Couture. ФОТО: Erlend Staub

Дизайн-студия Тийны Талумеэс

Я никогда точно не считала количество моих платьев для одного из приемов, но это число, вероятно, было около тридцати. В сложившейся ситуации отмена приема полностью оправдана и дает возможность отметить день рождения нашей страны просто по-другому. Это признак нашего времени, заставляющий задуматься.

Тийна Талумеэс ФОТО: Olive Moosus

В настоящее время одежду нужно использовать повторно. Время, когда на каждую вечеринку шили новое платье, прошло. Если десять лет назад дама в одном и том же наряде во второй раз появлялась на президентском приеме, это считалось преступлением, то теперь такую ​​женщину хвалят.

Вспышка вируса в марте прошлого года, вероятно, нарушила обычные планы каждого модельера. Вот и я тоже вздохнула, но вскоре поняла, что этот взрыв просто был нужен. Я произвела тщательную чистку в своей голове, концепция творений приобрела другой смысл, и только самые важные ценности остались на поверхности. Тщеславие, конечно, не исчезло, но приняло другую форму. Клиенты лучше осознают свой выбор, делают много покупок в цифровой среде и реже приходят в студию.

Тийна Талумеэс ФОТО: Olive Moosus

Создание коллекции - это определенно то, что меня больше всего волнует. Выбор темы и тканей, деталей и всей эстетики вкупе со стилистикой должен создавать безупречное целое. У каждого предмета одежды свой дизайн и нет ничего случайного. Вместе они рассказывают очень важную для меня историю.

Классика, удобство, тепло, естественность и практичность - вот что мы сейчас носим. Ближе к весне выбор обязательно станет более эмоциональным и кокетливым. Изменились роли дизайнера и покупателя его изделий. Если год назад люди спешили покупать то, что создают гуру дизайна, теперь же дизайнеры создают то, что ожидает потребитель.

Тийна Талумеэс ФОТО: Olive Moosus

Дом моды Оксаны Тандит

Обычно на прием от моего Модного дома идет очень много платьев, но мы шьем и костюмы. Комплект одежды для пары, создаем единое целое. Это красивее всего. Благодаря комплектам одежды для мужчины и женщины, в которых они появляются на приеме, у нас всегда становится много новых заказов. Это всегда лучшая рекламная кампания для дизайнеров! Отмена приема понятна. Интересно, что театры открыты, интересно, где уже проходит эта черта. Было бы лучше, если бы прием состоялся, но что поделать. Надеемся, Модные дома выживут. Вечернее платье никогда не было для нас самым важным. Нашими козырями всегда были классический костюм, повседневная одежда, деловая одежда. В условиях кризиса мы потеряли 40 процентов товарооборота. Не 90, как в индустрии туризма. Несмотря на вирус, я все равно делаю две коллекции в год. Выбор был более консервативным, я анализировала, что люди покупают. Например, мне очень близки цвета, но люди выбирают спокойные и вечные, настроение более серьезное, а мода - черно-белая.

Массового производства нет, не рискуем, тиражей нет. Мы знаем своих клиентов, имеем к ним персональных подход, это поддерживает сотрудничество даже в трудные времена. Нужно просто пережить этот момент!

Иногда я думаю о том, что у модельеров нет никого, кто заступился бы за наши права. Сектор дизайна в Эстонии очень привлекателен, поэтому мы не продвигаем его за пределами Эстонии, как это делается во многих других странах мира.

Кризис и соблюдение вынужденной дистанции научили нас новым трюкам. Например, отправляем вещи курьером, делаем онлайн-образцы в виртуальной примерочной. На это нужно время, но это работает. Новое время ставит новые задачи, нужно понимать, что нужно людям. Я поняла, что стилистическая подготовка очень важна, чтобы люди могли максимально использовать свою одежду, потребляя меньше. Когда вещей меньше, нужно больше знаний. Так что, в любой момент свои плюсы и минусы.

Кая Каллас в платье от дизайнера одежды Оксаны Тандит ФОТО: Konstantin Sednev

И еще кое-что...

Дом Моды Pohjanheimo ФОТО: Grete Tuberik

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