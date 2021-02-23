Дочь Ивана Урганта снялась в интимной фотосессии с бойфрендом-афроамериканцем

Дочь Ивана Урганта уже более двух лет состоит в отношениях с парнем по имени Муса. По словам Эрики, она души не чает в избраннике. «Раньше у меня были парни, но в этот раз все было совсем по-другому. Мы с Мусой пошли в магазин винтажной одежды в Бруклине, очень много смеялись. Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает. Вот что мне важно. Потом они с братьями помогали мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия», — отмечает Эрика.

К слову, у Кикнадзе часто спрашивают, как родители относятся к ее бойфренду-афроамериканцу, и она всегда отвечает, что и папа, и мама уважают ее выбор и во всем поддерживают. «Они стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть. Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они — тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально», — откровенничает дочь Ивана Урганта.