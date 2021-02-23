Главные трагедии Екатерины Градовой: измены и смерть Андрея Миронова, тяжелый недуг и гибель любимого мальчика Сережи

Несмотря на целый ряд хронических болезней, которыми страдала Екатерина Градова, ее смерть оказалась внезапной и неожиданной. Незадолго до ухода бывшая жена Андрея Миронова чувствовала себя хорошо и на здоровье не жаловалась. Дочь актрисы от звезды кино Мария Миронова отдыхала на Мальдивы. когда ранним утром 22 февраля ей позвонили и сказали, что маму госпитализировали с инсультом. Медики делали все, что было в их силах. Пытаясь спасти актрису, они приступили к операции, но сердце ее не выдержало.

Екатерина Градова в фильме "Семнлдцать мгновений весны" скриншот видео

За свои 74 года Екатерина Георгиевна много всего перенесла. Судьба ее складывалась очень трагично. По мнению коллег звезды, Градова могла прожить долгие годы, но, по их мнению, на состояние здоровья актрисы могло негативно сказаться завершение карьеры.