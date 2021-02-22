Ведьма Мэрилин Керро о борьбе с коронавирусом: премьер-министр Кая Каллас кое-что не договаривает народу

«Если я смотрю на общую картину, то, честно говоря, она вообще мне не нравится. Думаю, что здесь все согласятся со мной. - Считаю, что Каю Каллас назначили премьер-министром страны слишком близко».

Карты показывают, что Каллас нырнула в неизвестном месте в воду, хотя не умеет плавать. «Она может сделать определенные шаги, но в то же время таким образом может играть с нашим будущим», - говорит ясновидящая.

«Здесь достаточно сильная карта отца рядом и мне кажется, что у нас на самом деле два премьер-министра, а не один. У нас отец и дочь, которые управляют страной. Но карта отца в опасности, - продолжает Керро. - Отец должен следить за своим здоровьем, есть высокий риск оказаться в больнице. Ближайшие шесть месяцев должен быть осторожен со своим здоровьем».

Керро не рекомендует Кае Каллас оставаться премьер-министром до конца срока. «Советую ей уйти в отставку, потому что я не вижу, что работа будет делать так, как должна бы. Она не отстаивает интересы народа. С большой вероятностью у премьер-министра возникнут проблемы юридического характера, которые могут быть связаны с деньгами, поэтому она может уйти в отставку куда раньше, чем мы с вами предполагаем. Я знаю, что у нее сейчас очень высокий уровень стресса, она схватила слишком большой кусок», - показывают карты Керро.

«Мне кажется, что она что-то недоговаривает народу. Одна карта указывает на то, что нам говорят только часть информации, другая часть остается лишь при ней. Не пришло еще время. Но это большая ошибка, ведь когда всё выяснится, народ будет недоволен».

«С большой вероятностью следующим премьер-министром станет очень сильный мужчина, который приведет нас к успеху. Карты показывают, что за спиной у Каллас двое мужчин, которые дают ей советы. Один из них со светлыми волосами, а другой - с темными».

Если Кая Каллас не отступит, по мнению Мэрилин Керро, она может об этом сильно пожалеть. Ведьма видит, что женщина с темными волосами расскажет всей стране, что женщина-премьер сделала не так. А когда после Каллас премьером станет мужчина, ему придется начинать строительство успешного государства с самого начала.

Что ждет Каллас в будущем?

«Мне кажется, что Кая нацелила свой взор на заграницу, она позже сбежит из страны. И за этим вновь стоит ее отец», - сказала Керро.

«Я настолько сильно убеждена, что Каллас доведет страну до такого состояния, что мы будем везде мелькать в новостях в негативном ключе. И если Эстония не введет сейчас новых ограничений, наша страна вновь будет показана всему миру в плохом свете».