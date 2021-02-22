Умерла радистка Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора Георгия Градова и актрисы Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и школе-студии МХАТ.

Екатерина Градова, скончавшаяся в возрасте 74 лет 22 февраля, была успешной и востребованной актрисой. Однако главная роль, по которой ее знают миллионы россиян — радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», стала роковой, заявила в беседе с 5-tv.ru народная артиста РФ Татьяна Васильева.

Актрисы учились вместе в школе-студии МХАТ. Несмотря на то что они были ровесницами, Градова казалась взрослее и серьезнее, вспомнила Васильева. По ее словам, она всегда добивалась успеха и получала главные роли — и во время учебы, и после, в театре имени Маяковского, куда пришла служить после окончания вуза. «Очень интересная, из хорошей семьи. К ней всегда было особенное отношение в школе-студии, потому что по своему взгляду, по воспитанию она была намного взрослее. У нее были очень серьезные планы, и они всегда осуществлялись», — поделилась актриса.

На ее счету роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Женитьба Фигаро» и многие другие. Но та, по которой Градову знают поклонники кинематографа — радистки Кэт, увы, по мнению Васильевой, сыграла с ней злую шутку. Слишком уж большая слава обрушилась на актрису. «Звездная роль ее в „Семнадцати мгновениях весны“… Но тут она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…», — замялась Васильева.