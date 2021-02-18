После смерти хозяйки кошка осталась жить одна в пярнуской квартире

В одной из групп в Facebook была опубликована история кошки по имени Масяня. В публикации было сказано, что 10-летнюю кошку кормят, но этого не достаточно - животному нужна забота хозяина.

В описании сказано, что черно-белая кошка очень умная, но может и проявить характер. Она не жила с другими животными, ей нужен тихий и спокойный дом, какой у нее был прежде.

Объявлением о поиске Масяне нового владельца пользователи сети поделились 591 раз, а из последнего комментария становится ясно, что животное обрело новый дом.



