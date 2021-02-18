Чт, 18.02.2021
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Красота материнства: беременная Ратаковски показала, как изменились ее формы

Эмили Ратаковски. ФОТО: Sam Payne/Broadimage/Sam Payne/Broadimage

Всемирно известная модель Эмили Ратаковски записала соблазнительное видео, на котором халатом лишь слегка прикрывает свою пышную грудь. Просмотревшие ролик фолловеры заметили, что и без того "аппетитные" формы еще увеличились в объемах из-за беременности девушки, пишет Пятый канал. 

На кадрах видно, что инста-дива скорее всего только что вышла из душа. На это указывают мокрые волосы, отсутствие макияжа и банный халатик, который она широко распахнула, любуясь на свою фигуру. Многие девушки боятся, что при беременности сильно располнеют, однако Эмили продолжает наслаждаться своим телом, а пользователи не перестают восхищаться ее красотой. 

Эмили Ратаковски замужем за продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара тайно поженилась через три месяца после знакомства. Помимо работы на подиуме, девушка снималась в музыкальных клипах Фарелла Уильямса, Maroon 5 и даже участвовала в видеоролике Димы Билана на песню «Неделимые». Кроме того, Ратаковски можно увидеть в 14 кинокартинах и сериалах, правда в основном на второстепенных ролях.


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