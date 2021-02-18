Красота материнства: беременная Ратаковски показала, как изменились ее формы

На кадрах видно, что инста-дива скорее всего только что вышла из душа. На это указывают мокрые волосы, отсутствие макияжа и банный халатик, который она широко распахнула, любуясь на свою фигуру. Многие девушки боятся, что при беременности сильно располнеют, однако Эмили продолжает наслаждаться своим телом, а пользователи не перестают восхищаться ее красотой.
Эмили Ратаковски замужем за продюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара тайно поженилась через три месяца после знакомства. Помимо работы на подиуме, девушка снималась в музыкальных клипах Фарелла Уильямса, Maroon 5 и даже участвовала в видеоролике Димы Билана на песню «Неделимые». Кроме того, Ратаковски можно увидеть в 14 кинокартинах и сериалах, правда в основном на второстепенных ролях.