Красота материнства: беременная Ратаковски показала, как изменились ее формы

На кадрах видно, что инста-дива скорее всего только что вышла из душа. На это указывают мокрые волосы, отсутствие макияжа и банный халатик, который она широко распахнула, любуясь на свою фигуру. Многие девушки боятся, что при беременности сильно располнеют, однако Эмили продолжает наслаждаться своим телом, а пользователи не перестают восхищаться ее красотой.