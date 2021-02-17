Келли Сильдару, Тынис Сильдару, Генри Сильдару и Лилиан Тальвинг в 2017 году в Норвегии

Келли Сильдару, Тынис Сильдару, Генри Сильдару и Лилиан Тальвинг в 2017 году в Норвегии FOTO: Tairo Lutter/Postimees

Келли Сильдару обвиняет отца в насилии: он взял меня за волосы, кинул на кровать и ударил по лицу

Последнее время в СМИ стали обсуждать разлад в семье известной эстонской фристайлистки Келли Сильдару. Передача «Очевидец» поговорила со всеми членами семьи и узнала, что привело к насилию в семье.

По словам главного прокурора окружной прокуратура Сирле Мельк, сейчас идет расследование случаев, произошедших в 2018-2019 годах. «Отец спортсменки подозревается в нанесении телесных повреждений ей и жене».

Тынис Сильдару, который не предстал перед камерой «Очевидца», свою вину отрицает. Он считает, что женская половина семьи ему просто мстит, они преувеличивают и врут.

Келли, Тынис и Генри, 2016 год. ФОТО: Erik Prozes

Спортсменка дала интервью программе, в которой сказала, что не боится за свою карьеру: «Я жертва, я ничего плохого не сделала», - говорит Келли.

Мать девушки Лилиан Тальвинг рассказала «Очевидцу», что летом 2018 года сбежала из дома с разбитым лицом. «До этого предшествовало постоянный психологическое насилие, запугивание, удерживание дома, оскорбление. Потом со стороны мужа, Тыниса, последовало физическое насилие, после которого я спряталась у друзей».

По словам матери, когда Келли узнала о том, что отец бьет ее, она начала критиковать его и стала на сторону матери, тем самым превратившись во врага.

Келли Сильдару с матерью Лилиан Тальвинг ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Келли описала один случай, который произошел в финском лагере: «Я собиралась выйти из помещения, но он схватил меня за волосы, потащил на кровать и бросил меня туда. Мы стали орать друг на друга, и в один момент он ударил меня ладонью по лицу».

А однажды, разозлившись, Тынис взял нож и спрятал его за спиной. Тогда Келли до смерти испугалась.

Физиотерапевт Сирли Хинн уже несколько лет назад получала сообщения от Келли, что та боится отца. «Не смотря на серьезную травму, отец заставлял ее усердно тренироваться и злился, если Келли не справлялась», - говорит Сирли.