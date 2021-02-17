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Молодые здоровые люди смогут добровольно инфицироваться штаммами коронавируса в рамках тестирования вакцин и методов лечения от Covid-19. Первые подобные испытания были одобрены в Британии.

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Молодые здоровые люди смогут добровольно инфицироваться штаммами коронавируса в рамках тестирования вакцин и методов лечения от Covid-19. Первые подобные испытания были одобрены в Британии.

В программе, которая стартует в ближайшие недели, будут участвовать 90 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их будут заражать вирусом в контролируемой и безопасной среде, а медики будут постоянно мониторить их здоровье.

В Британии на данный момент вакцинировалось более 15 миллионов человек.

Исследования ответа человеческого организма на введенную инфекцию ранее сыграли важную роль в развитии курсов лечения разных болезней, в том числе малярии, тифа, холеры и гриппа.

Испытания позволят рассчитать минимальную дозу вируса, способную вызвать заражение, а также исследовать реакцию иммунной системы.

Все это улучшит знания врачей о коронавирусе и его влиянии на здоровье, что, в свою очередь, повлияет на разработку вакцин и методов лечения.

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Исследование проводится в коллаборации между правительственной рабочей группой по вакцинам, Имперским колледжем Лондона, Трастовым фондом Royal Free London и компанией hVIVO, которая является пионером в разработке таких программ.

"Мы заказали ряд безопасных и эффективных вакцин для Британии, однако необходимо, чтобы мы продолжали разработку новых вакцин и методов лечения Covid-19", - говорит исполняющий обязанности председателя рабочей группы Клайв Дикс.

"Мы надеемся, что эти исследования дадут нам уникальные знания о том, как работает вирус, и помогут нам понять, какие вакцины дают наибольшие шансы на предотвращение инфекции", - продолжает он.

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Джеймс Галлахер, корреспондент по вопросам здравоохранения и науки

Мы имеем очень эффективные вакцины от Covid-19, так зачем же нам нужны такие испытания на людях?

Во-первых, они сообщат нам такие факты, которые практически невозможно увидеть в реальной жизни.

Какое количество вируса нужно, чтобы началось заражение? Какова первоначальная реакция иммунной системы? Можем ли мы сказать, у каких людей появляются симптомы, а у каких – нет?

Испытания в Британии начнутся именно с этих фундаментальных научных вопросов.

Однако на подходе новые вакцины, и сам вирус тоже эволюционирует.

Позднее в этом году будет практически невозможно провести масштабные испытания вакцин от Covid-19, поскольку все больше людей будет привиты.

Однако испытания с участием небольшого числа добровольцев все равно дадут ответ на ключевые вопросы: от сравнения вакцин второго поколения до того, защищают ли они от новых типов вируса.

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"Мы просим добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет присоединиться к этому исследованию и помочь нам понять, как вирус заражает людей, и почему он так быстро передается между людьми", - говорит старший исследователь Имперского колледжа Лондона доктор Крис Чиу.

Все добровольцы будут проходить проверку, чтобы удостовериться, что они здоровы и не переболели коронавирусом ранее. Им введут штамм вируса через нос, после чего они проведут 14 дней в карантинном госпитале под чутким наблюдением медицинской бригады.

Волонтерам будет выплачена компенсация в размере 4,5 тысячи фунтов в год, в которую будут включены и тесты после испытаний.

В начале для заражения добровольцев в рамках испытаний будет применяться первая версия вируса, которая распространялась в стране с начала пандемии в марте прошлого года: она не представляет серьезной угрозы для здоровых взрослых людей.