Семья возмущена поведением Департамента здоровья: пригрозили, что отправят к нам полицию

«Мне позвонили из Департамента здоровья. К сожалению, мне не нравится разговаривать за рулем, хотя у меня и есть система громкой связи. Я попросила перезвонить мне немного позже, когда я доберусь до места назначения. При нынешних погодных условиях невозможно остановиться у обочины в любом месте. Но вместо вежливого ответа на меня повысили голос. Женщина сказала, что у нее вот-вот закончится рабочий день, и если я сразу не остановлюсь и не поговорю с ней, она отправит к нашей семье полицию», – сказала разочарованная Тийя.

Тийя рассказала о ситуации своему мужу Калле, который также был расстроен таким поведением. Семья планировала перезвонить в Департамент здоровья на следующий день. Однако вечером того же дня пришло электронное письмо с инструкциями о том, как действовать, если человек был в близком контакте с больным коронавирусом. По словам Калле, инструкции были только на русском и английском языках. «О, я был в ярости. В какой стране мы живем? Я перезвонил в Департамент здоровья и попросил объяснить, почему так происходит и почему они не отправили инструкции на эстонском языке. На это мне ответили, чтобы я обратился со своей претензией в языковую инспекцию», – описал ситуацию Калле.

Передача Kuuuurija запросила комментарий у Департамента здоровья. Пресс-секретарь учреждения Мерилин Верник попросила уточнить уезд, в котором проживает семья, и их телефонные номера. Kuuuurija предоставила эти данные Верник.

Всего через полчаса после того, как Kuuuurija отправила ответ Верник, зазвонил телефон Калле. По его словам, этот звонок тоже был неприятным. «Со мной не поздоровались, резко спросили, с кем они разговаривают: с фирмой или частным лицом. На этом беседа закончилась. После звонка я начал выяснять, что это за номер. Согласно информации, найденной в Google, этот номер принадлежит руководителю Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухти», – сказал Калле. После такого открытия мужчина решил сам позвонить Лухти на следующий день, но не смог связаться. Незадолго до окончания рабочего дня Лухт перезвонила Калле.

«Я спросил у нее, кем мы являемся по мнению Департамента здоровья, чтобы с нами могли общаться таким образом. Мы чувствуем себя облитыми грязью. Похожая на извинения фраза прозвучала настолько неохотно, что я даже не воспринял это всерьез. В этом разговоре тоже было какое-то высокомерие», – заключил Калле.

Kuuuurija обратилась вновь к пресс-секретарю Департамента здоровья Мерилин Верник, чтобы узнать насчет последнего звонка.

Ответ Департамента здоровья:

Здравствуйте! Когда выясняется, что человек был в близком контакте или его тест оказался положительным, то крайне важно максимально быстро донести до него эту информацию. Цель – воспрепятствовать распространению вируса, что в свою очередь означает ограничение передвижения человека в случае необходимости. Если человек в этот момент управляет автомобилем, то Департамент здоровья обычно просит его остановиться, чтобы информация и необходимые инструкции могли быть переданы человеку как можно безопаснее. Если же выясняется, что человек отказывается сотрудничать, мы должны предупредить человека о том, что в таком случае мы оповестим об этом полицию. В данном случае сотрудник был вынужден это сделать. Мы передали дополнительную информацию в Южное отделение и они начали расследование. Выяснилось, что по ошибке перепутали номер телефона Калле с номером телефона ассистента, звонившего пациентам. Позже, поняв свою ошибку, сотрудник Департамента здоровья перезвонил и извинился. Разговор закончился на дружественной ноте. С наилучшими пожеланиями, Мерилин Верник Пресс-секретарь



