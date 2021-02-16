Вы тоже всю жизнь делали это неправильно? Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Казалось бы, что приготовить макароны – это проще простого. Тем более что правила варки указаны на упаковке. Но часто бывает так, что результат огорчает. Они часто слипаются, разваливаются и прилипают к кастрюле. Чем приводят в легкое недоумения даже опытных хозяек, пишет Сегодня.