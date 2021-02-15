Первым зарубежным артистом, который выступит в Таллинне после снятия ограничений, станет Haddaway

Фестиваль начнется в 13:00, а завершится ориентировочно в 22:00. Фестиваль предложит всем гостям большую концертную программы в режиме нон-стоп.

CryptoFest пройдет в формате однодневного фестиваля. Помимо насыщенной концертной программы гостей фестиваля ожидает самый большой парк Тиволи в Прибалтике, а также множество мест, где можно перекусить. Впервые на фестивале в Эстонии в качестве платежного cредства можно будет использовать криптовалюту: Dagcoin, Bitcoin, Ethereum.

Haddaway

Легендарный артист из 90-ых выступающий в стиле Eurodance. Дебютный сингл «What Is Love» (1993) занял первое место в чартах практически всех стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Последовавшие синглы «Life», «I Miss You» и «Rock My Heart» закрепили за Haddaway славу одного из самых популярных евродэнс-исполнителей.

Lena Katina (t.A.T.u.)

После всемирного успеха в качестве солистки группы t.A.T.u., Лена Катина приступила к сольной карьере. Её первый сольный релиз на английском языке «Never Forget» получил положительную оценку ведущих музыкальных критиков на Западе, а ремикс «Never Forget» завоевал #1 место американского музыкального чарта Billboard Dance / Club Chart, потеснив Мадонну с вершины хит-парада.

Группа Вирус!

Группа ВИРУС уже Легенда, песни которой по сей день, живут у миллионов людей в душе. С 1999-го года, когда песня «Ты меня не ищи» зазвучала в эфире многих радиостанций России, стран СНГ и ближнего зарубежья, все узнали о появлении группы Вирус!

Shanon

Самая гастролирующая эстонская поп – рок группа известная своими хитами «Suvi kestab veel», «Varbad liivas», «Siia ma jään» зажжет публику на таллиннском Певческом поле!



