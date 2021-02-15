Эстонская звезда Instagram о своем возлюбленном: не думала, что мы сможем быть вместе так долго

Мэрилин и Роомет Поом вместе с мая 2018 года - скоро они отпразднуют уже третью годовщину начала отношений. В новой публикации в Instagram блогер призналась, что это совсем не так просто, как может казаться со стороны.

Мы прошли сквозь огонь и воду, и, честно говоря, мне было трудно представить, что мы все это переживем и до сегодняшнего момента останемся вместе, 1

- сообщила Таймре.

По словам блогера, ее молодой человек иногда сильно действовал ей на нервы, но теперь они поняла, что это было только на пользу. По словам Таймре, проблемы в отношениях - это не проклятие, а благословение. «Я действительно верю, что отношения, которые причиняют нам боль, обнажают нам свои же черты характера, которые мы еще не научились любить», - объяснила она свою логику.

Таймре поблагодарила Поома за то, что он помог ей обрести покой и полюбить себя больше, чем когда-либо прежде. «Я призываю вас всех видеть учителей в людях, которые играют на ваших нервах сильнее всего, потому что они являются посланниками на нашем пути, чтобы помочь нам увидеть вещи, которые нуждаются в улучшении», - написано в блоге.



