Женщина приехала в эстонский поселок вместе с маленькой дочерью, чтобы избавиться от кошки

По словам Лауры (имя изменено), она несколько раз видела, как у дороги останавливается машина, из которой на обочину выбрасывается домашнее животное. Затем машина сразу же уезжает на огромной скорости. Постороннему человеку очень сложно поймать напуганное животное, поэтому поимка может занять несколько недель, если не месяцев.

Лаура была шокирована недавним инцидентом, когда вместе со взрослой женщиной, выбросившей кошку, был и ребенок. «Неужели сейчас детей учат издеваться над животными?» – с возмущением спрашивает Лаура.

Девушка рассказала, что видела, как мать с дочерью вышли из машины, припаркованной у дороги. «Сначала я подумала, что они просто дышат свежим воздухом или выгуливают кошку, но нет. Животное погладили в последний раз и оставили на краю поля», – рассказала Лаура.

Она попыталась поймать кошку, но животное убежало. Тогда девушке ничего не оставалось, как начать приносить еду в определенное место, чтобы привлечь кошку. Животное не видели в течение длительного времени и обнаружили лишь через 1,5 месяца. Лаура проинформировала волость о бездомной кошке, потому что иначе животное не может быть доставлено в приют – местные власти должны платить за каждую бездомную кошку.

«Я неоднократно спорила с волостью о том, почему я везу этих кошек в приют. Должно быть, это очень дорого для волости – примерно 200 евро за кошку. Но я не могу просто бросить их», – грустно говорит Лаура.

Она отвезла всех кошек в приют для животных в Ляэнемаа, где ее уже принимают как свою. Брошенная женщиной с ребенком кошка также была доставлена в этот приют. К сожалению, ее спасли слишком поздно и через две недели кошка умерла. «Она была настолько истощена и полна червей, что организм не выдержал», – сказала Лаура.

Бездомные животные появляются из-за халатности хозяев. Как правило это отказ от стерилизации или кастрации животного. Одна кошка может приносить большое потомство в год. Затем у этого потомства будет свое, что в конечном итоге приводит к колониям бездомных кошек.

Не могу сказать, что многие кошки, которые попадают к нам с улицы, социальные. Есть и такие, но большинство из них по-прежнему робкие и должны привыкнуть к человеку. Мы не можем сказать в процентном соотношении, сколько животных, которые к нам попадают, были намеренно выброшены. Местное самоуправление обязано в течение 14 дней содержать животное доставленное в приют. После 14-го дня на поддержание используются пожертвования. Я очень рада, что в детских садах детей учат любить животных.

Несколько лет подряд многие детские сады, а также школы поддерживают наш приют, накрывая стол для животных, ожидающих нового дома, а также помогают другими необходимыми вещами. Это очень хорошо, когда дети рано узнают, почему животные попадают сюда и зачем нужны приюты. Есть надежда, что когда эти дети вырастут, они будут более ответственно относиться к своим животным и не позволят им попасть сюда.