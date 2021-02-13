Спорим, вы не знали: как правильно варить яйца

Как правильно варить яйца, чтобы они не трескались и хорошо чистились, читайте в нашей статье.

Как варить яйца вкрутую в холодной воде

Залейте куриные яйца водой, чтобы жидкость их полностью покрывала. Доведите до кипения и варите 8-10 минут (в зависимости от размера). Слейте горячую воду и залейте яйца холодной водой, чтобы они быстрее остыли.

Как варить яйца, чтобы они не трескались

Яйца не нужно сразу же опускать в горячую воду после того, как вы достанете их из холодильника. В таком случае они наверняка лопнут. Перед варкой яйца из холодильника нужно вынимать заранее.

Чтобы куриные яйца при варке не потрескались, возьмите для их приготовления посуду небольшой емкости. Когда они будут вариться, следи за уровнем воды – если будет необходимость, добавляйте ее нужное количество. Отваривать яйца желательно на среднем или медленном огне, а вот при бурном кипении они могут лопнуть.

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Одна из причин, по которой вареные яйца может быть трудно очищать, связана с их уровнем pH. Яичные белки имеют низкое значение pH, что заставляет их крепко "цепляться" за скорлупу. Но добавление в воду небольшого количества пищевой соды (всего 1/2 чайной ложки на 1 литр жидкости) повышает ее щелочность и, следовательно, pH, облегчая очистку готового продукта. Только помните, что добавление пищевой соды усиливает запах сероводорода, так что будьте осторожны.

Как варить яйца в мультиварке

Выложите яйца в чашу мультиварки и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала. Далее закройте крышку и включите режим "Варка на пару".

Чтобы приготовить яйца вкрутую, на таймере необходимо установить 10-12 минут, в "мешочке" – 8-10 минут, а как варить яйца всмятку – 5 минут. После выключения таймера яйца, как и в случае варки в обычной кастрюле, необходимо достать и залить холодной водой.

Как варить яйца всмятку

Вначале промойте яйца под струей проточной воды, положите в небольшую кастрюльку, чтобы они не прыгали и не бились друг об друга. Залейте холодной водой из-под крана так, чтобы она их полностью покрыла. Добавьте немного соли и довести до кипения. Убавьте огонь и варите 3-4 минуты. Подавайте яйца всмятку в специальных подставках.

Как правильно варить перепелиные яйца

Положите перепелиные яйца в кастрюльку и залейте водой. Доведите до кипения и варите 4-5 минут. Затем залейте холодной водой, чтобы яйца остыли.

Как варить яйца пашот

Для этого нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить чайную ложку винного уксуса немного посолить.