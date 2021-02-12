Парень случайно рассмотрел бананы под ультрафиолетом и никогда больше не будет их есть

На фрукте виднелись необычные коричневые пятна. Как только он узнал об их происхождении, решил, что теперь будет покупать только зеленые плоды. Молодой человек не работал в лаборатории, не писал научную работу, он просто решил проверить функционирование недавно купленного фонарика, который дополнительно оборудован ультрафиолетовой лампой.

ФОТО: Instagram

Связка бананов попалась под руку и моментально стала предметом для эксперимента. Когда УФ лучи попали на кожуру, на ней появились светящиеся кольца.

«Я проверял работу фонаря и обратил внимание на странные образования на банане. Не мог и подумать, что коричневые пятна вызовут интерес, ведь светящиеся кольца – это что-то из ряда вон выходящее», — поделился парень.

ФОТО: Instagram

Свечение исходило от круглых небольших пятнышек, при этом крупные элементы не демонстрировали подобного результата.

После долгого изучения информационных порталов, герой публикации узнал, что свечение – это микроорганизмы, которые питаются плодом.

Но в действительности микроорганизмы не способны нанести вреда человеку, так как тысячи подобных бактерий ежедневно проникают в наш организм с разнообразной едой и не несут серьезной опасности.

Ученые уверены, что нет необходимости изымать из пищи желтые бананы с небольшими дефектами коричневого цвета, ведь фрукт содержит солидную порцию антиоксидантов, которые являются мощным противораковым средством.



