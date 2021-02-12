Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить

Сначала несколько лайфхаков

Еще в магазине или на рынке внимательно изучайте продукт. Кроме срока годности, обращайте внимание на внешний вид овощей, фруктов, корнеплодов. Они не должны быть мягкими, с повреждениями на поверхности

Купленные овощи должны быть сухими, другие продукты – запакованными. Так как влага способствует росту плесени.

Что можно есть, когда появилась плесень

Некоторые виды твердых сыров – горгонзола, пармезан, стилтон. Плесень для этих сыров – нормально, с ее помощью они производятся. Когда вы обнаружили на сыре белую корочку, то ее можно обрезать на глубину 2 см. Важно, чтобы нож не соприкасался с плесенью.

Салями, ветчина

Часто бывает так, что на ветчине и на твердой салями появляется белый налет, даже если они правильно хранятся в холодильнике. Это тоже производственный процесс. Салями и ветчину покрывают дрожжами, чтобы защитить мясо от бактерий. Рекомендуется вытереть плесень салфеткой или смыть водой и протереть насухо – и есть.

Твердые продукты и овощи

Капуста, картофель, болгарский перец, морковь, репа, груши, яблоки – они стойки к быстрому повреждению плесенью. Когда вы видите, что на этих продуктах плесень появилась, смойте ее и обрежьте ножом. Конечно, если вы видите, что сильно повреждена середина того же яблока или перца, то лучше не рисковать и выбросить.

Что нужно выбросить, когда появилась плесень

Творог, сливочный сыр, купленный в магазине нарезанный сыр, некоторые виды мягких сыров (камамбер, бри) – зачастую плесень, которая на них образовалась, не видна. К тому же эти продукты портятся очень быстро. Поэтому не стоит объяснять, что даже если вы увидели участок с плесенью в пачке творога, вы должны знать, что творог поражен ею весь.

Хлеб, выпечка (купленная и домашняя)

Эти продукты портятся достаточно быстро. Причина – пористая структура, поэтому плесень легко попадает внутрь. Если вы увидели пушистые пятна на хлебе и выпечке, их нужно выбросить. Если хлеб, то всю буханку, если ваша выпечка (к примеру, кексы) лежали вместе, к сожалению, они тоже должны быть в ведре.

Варенье, джемы

Как мы поступаем с плесенью на варенье обычно? Берем ложку и убираем ее. Теперь будете знать, что плесень, которая растет в вареньях и джемах, вырабатывает ядовитые митотоксины. Они быстро "захватывают" территорию, а убрать их невозможно.

Орехи