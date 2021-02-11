Что мы делаем не так в попытках укрепить иммунитет: пять ошибок

Поэтому, чтобы ваш иммунитет был крепким, нужно изменить свой стиль жизни. Как именно — рассказала нутрициолог Нина Ходаковская.

5 ошибок в борьбе за крепкий иммунитет

Частое мытье рук

На фоне пандемии нам кажется, что процесс мытья или дезинфекции рук должен быть гораздо чаще. Но на деле стоит ограничивать количество до необходимого: антибактериальные вещества в мыле будут убивать не только негативные бактерии, но и те, которые защищают нашу кожу от внешних воздействий – устойчивых бактерий. Например, антисептик триклозан вреден для людей, так как он вовсе ослабевает иммунитет и нарушает синтез гормонов.

Витаминные комплексы и иммуномодуляторы

Мультивитаминные комплексы или высокие дозировки витамина C не дадут видимых результатов для укрепления иммунитета: роль таких витаминов не доказана клинически. Если говорить о иммуномодуляторах, то они назначаются только врачом в случае аутоиммунных заболеваний, СПИДа, онкологии и трансплантации органов.

Антибиотики

При правильном протоколе лечения антибиотики не вредят организму настолько, чтобы он сам не смог восстановиться после их приема. Антибиотики нужны для специфического и точного уничтожения бактериальной инфекции. Если врач назначил вам определенный курс – стоит придерживаться его до конца.

Ныряние в прорубь

От прыжков в прорубь ваш иммунитет не укрепиться, но они будут полезны по другим причинам. Организм, привыкший к такому уровню стресса, так как сосуды в хорошем тонусе, не среагирует на сквозняк или резкий холод. Как раз "никакая" реакция нашего тела не повлечет за собой заболевание ОРВИ, каким другой "незакаленный" может простудиться.

Грудное вскармливание

Оно дает ребенку антитела, но они неспецифичны и недолговечны. Поэтому важнее развить собственный специфический иммунитет: ребенку можно ползать по полу, контактировать с другими людьми, животными, растениями и даже играться с грязью.

Какие шаги можно предпринять, чтобы быть здоровее уже сейчас

Спите 7-8 часов

В первую очередь на иммунитет сильно влияет недостаток сна. Недостаток сна приводит к серьезным проблемам со здоровьем, сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам, инсультам и снижению иммунитета. Говоря простыми словами, вы мало спите – значит чаще болеете. Спать в сутки рекомендуется минимум 7-8 часов.

Много двигайтесь

Опасность таится в том, что если вы мало двигаетесь – это приводит к нарушениям мышечного тонуса, ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Если у вас сидячая работа, нужно каждый час вставать и делать разминку, чтобы долго не засиживаться.

Правильно питайтесь

Конечно, неправильное питание оказывает значительное влияние на иммунитет и здоровье человека. Систематические ошибки в питании приводят к хроническим воспалениям в организме, нарушениям работы ЖКТ, иммунной системы, сбоям в работе гормональной системы и т.д.

В первую очередь из рациона нужно исключить глютен, сахар, алкоголь, молочные продукты животного происхождения и выпечку. Ваша пища должна быть сбалансированной и содержать сложные углеводы, белки, правильные жиры и клетчатку.

Минимизируйте стресс

Сильные стрессы напрямую влияют на наш иммунитет. Причин стресса может быть множество: работа, семья, личная жизнь и все это может ослаблять иммунитет. Если в этот период в организм попадает вирус, защитных функций на борьбу с ним оказывается недостаточно, так как все силы уже задействованы в борьбе со стрессом.

Бросайте курить

Также на снижение иммунной функции влияет такая вредная привычка как курение. Табачный дым раздражает слизистые поверхности дыхательной системы, по этой причине люди, которые курят, более подвержены вирусным и простудным заболеваниям.

Избавляйтесь от пластика

Токсическая нагрузка на организм тоже может ослаблять функцию иммунной системы. Токсины могут попадать в наш организм вместе с едой, водой и воздухом. Чтобы ограничить присутствие пластика в жизни нужно пластиковую посуду заменить стеклянной или керамической, отказаться от пластмассовых бутылок и заменить их многоразовыми из хирургической стали. Когда покупаете кофе, снимайте пластиковую крышку со стаканчика, нагреваясь пластик начинает выделять канцерогенные вещества. Полиэтиленовые пакеты замените на бумажные или сумки-шоперы.

Если вы сумеете модифицировать свой образ жизни и изменить его в лучшую сторону, ваш иммунитет всегда будет крепким, на страже вашего здоровья.



