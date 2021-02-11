Эротично-гастрономический квест по телу: пять сексуальных продуктов для влюбленных

Для этого вам понадобятся продукты сладкие и жидкие, а еще – немного смелости и фантазии.

Рекомендации и предупреждения перед тем, как начать:

продукты, которые будут на теле любимого человека, должны быть комнатной температуры;

продукты, которые будут на теле любимого человека, не должны вызывать у вас аллергии;

и если после такого квеста вам не нужно мыть посуду, то простынь, где будет лежать любимый, придется постирать.

Суши

Этот трюк мы наблюдали в фильмах 90-х о японских якудза. Помните, как развлекались эти парни? Такой квест подойдет для влюбленных, которые обожают суши и плохо владеют мастерством управлять китайскими палочками. Закажите любимый сет и не используйте васаби, чтобы в прямом смысле не огорчить День влюбленных.

Мед

Это вообще самый эротичный продукт. Он красив, ароматен, имеет тягучую структуру и хорошо держится на коже. Единственное, что нужно учесть – мед аллергичен и очень сладкий. Так что поставьте где-то рядом стакан с водой или чаем.

Мороженое

Даже если вы придерживаетесь диеты и мороженое для вас запрещено, можно использовать менее калорийное, то есть фруктовое. Только мороженое перед применением нужно немного подогреть, чтобы вам и вашей паре было комфортно. Следите, чтобы порция не утратила своего красивого вида: неожиданно не выпала из вафельного рожка или соскочила с палочки, если будете использовать замороженный сок.

Взбитые сливки

С этим продуктом открываются далекие горизонты. Во-первых, их можно использовать в качестве нижнего белья, во-вторых, с помощью кисти ими можно что-нибудь изобразить на любимом теле. Опытные люди рекомендуют брать в таких случаях кусочки фруктов – бананы, манго – так вкусней и красивей.

Шоколад

Мало того, что шоколад – мощный афродизиак, его любят практически все. Для этого нужно купить хороший шоколад (День святого Валентина один раз в году, поэтому постарайтесь), растопить его на водяной бане и перелить в красивую емкость. Лакомство можно использовать по той же схеме, что и со сливками (см. выше). Красиво, конечно, будет, если вы используете белый и темный шоколад. Представляете, какие получатся узоры и как будет вкусно?



