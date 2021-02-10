Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели ее за это

Известная 39-летняя российская журналистка Ксения Собчак недавно побывала по другую сторону микрофона, когда приняла участие в программе блогера Дмитрия Толстякова. Консультант по инвестициям и финансам решил показать подписчикам несколько техник и схем на примере дохода Собчак и во время диалога затронул несколько любопытных вопросов. Например, о том, как телеведущая относится к деньгам.

«Я могу сказать одно: богатства всегда мало. Человек всегда недоволен и хочет больше, сколько бы он ни имел. <...> Я считаю себя богатым человеком», - говорит Ксения Собчак.

Ксения Собчак ФОТО: скриншот с youtube.com

Журналистка рассказала, что все свои богатства она заработала тяжёлым трудом. И хоть теперь Собчак не стеснена в средствах, получив достаточно и исполнив детскую мечту, она не может остановиться и перестать работать. Выяснилось, что в месяц она получает около 24 миллионов рублей (266 666 евро по сегодняшнему курсу), что приводит к годовому доходу в 285 миллионов ( ( 3 166 666 евро). Такое количество нулей повергло пользователей Сети в шок, и они принялись обсуждать эту тему в комментариях, обвиняя Собчак в привилегированности. Но телеведущая рассказала, откуда берется столько денег. «В этом году моя структура доходов сильно перестроилась, потому что раньше большей частью доходов были, конечно же, корпоративы и ведение каких-то мероприятий», - объяснила Ксения Собчак.