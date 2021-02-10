Врач рассказала, чем завтракать в морозные дни
Российский врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, что нужно есть на завтрак в морозные дни, чтобы не замерзнуть. Интервью приводит агентство «Ридус».
Российский врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, что нужно есть на завтрак в морозные дни, чтобы не замерзнуть. Интервью приводит агентство «Ридус».
Эксперт отмечает, что в дни, когда холодно, самым калорийным приемом пищи должен стать тот, который предшествует выходу из дома. Завтрак должен быть белково-жировым. Например, яйца в том или ином виде. Полезные жиры можно получить из кусочка красной рыбы либо из горсти орехов. Если из дома планируете выходить на улицу в обед, тогда сделайте упор на обед.
Те, кто следит за фигурой, могут сделать более легким ужин. Например, овощной салат и мясо. Врач подчеркивает, что морозы – не самое подходящее время для жестких ограничений в еде. Уменьшение калоража может привести к переохлаждению организма, а это может закончиться простудой.