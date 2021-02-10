Врач рассказала, чем завтракать в морозные дни

Эксперт отмечает, что в дни, когда холодно, самым калорийным приемом пищи должен стать тот, который предшествует выходу из дома. Завтрак должен быть белково-жировым. Например, яйца в том или ином виде. Полезные жиры можно получить из кусочка красной рыбы либо из горсти орехов. Если из дома планируете выходить на улицу в обед, тогда сделайте упор на обед.