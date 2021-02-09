О чем сигнализирует неутолимый голод

Подробнее о причинах, провоцирующих внезапный голод - в материале «Рамблера».

Вы слишком мало спите

Согласно исследованию, опубликованному в 2007 году, нехватка сна провоцирует повышенный выброс гормона грелина, который вызывает не только чувство голода, но и подавление синтеза гормона сытости лептина.

Вы пьете недостаточно воды

Не так давно ученые из Сиэтла выяснили, что лишь в 2% случаев люди безошибочно способны определить, что на самом деле требует их организм - калорий или жидкости. Именно поэтому люди нередко балуются перекусами, когда на самом деле телу необходима вода.

Вы смотрите телевизор во время еды

Или читаете книгу, или листаете ленту Instagram. Суть в том, что пока вы поглощаете пищу, ваш мозг сосредоточен на других вещах и игнорирует насыщение организма. Вот почему даже диетологи советуют не отвлекаться ни на что во время приема пищи - так вы точно закончите трапезу вовремя и не будете переедать.

Вы часто выпиваете

Регулярное употребление спиртного подавляет выработку лептина, который, как мы уже выяснили, отвечает за сытость. Неудивительно, что после пары бокалов алкоголя просыпается зверский аппетит, даже если за час до этого вы поужинали.



