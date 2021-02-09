Кафельникова снялась совершенно обнаженной в ванне, и только пена прикрывает интимные места
Так модель решила напомнить о грядущем празднике и порадовать поклонников жаркими фото, пишет Лайф.
Так модель решила напомнить о грядущем празднике и порадовать поклонников жаркими фото, пишет Лайф.
22-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова нередко выкладывает откровенные снимки в Instagram, завоевывая всё новые и новые сердца. Сейчас Алеся отдыхает на Бали и регулярно делится изображениями прекрасных пейзажей и аппетитных блюд, но некоторые публикации вызывают у подписчиков больший восторг, и на них обычно девушка предстает в весьма жарком виде.
В этот раз модель позировала в простой белой ванне, решив побаловать фанатов откровенными снимками. Она полностью разделась и распустила влажные волосы, что вместе с отсутствием макияжа создало домашнее впечатление. Хоть густая пена и прикрывала самые сокровенные места Алеси, девушка всё же смогла подразнить 536 000 подписчиков и продемонстрировать ничем не прикрытые ягодицы.
Фото она подписала так: «Будешь моим Валентином?» Поклонники были поражены подтянутой фигурой модели, немедленно сообщив ей об этом в комментариях.