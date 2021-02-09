Кафельникова снялась совершенно обнаженной в ванне, и только пена прикрывает интимные места

22-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова нередко выкладывает откровенные снимки в Instagram, завоевывая всё новые и новые сердца. Сейчас Алеся отдыхает на Бали и регулярно делится изображениями прекрасных пейзажей и аппетитных блюд, но некоторые публикации вызывают у подписчиков больший восторг, и на них обычно девушка предстает в весьма жарком виде.