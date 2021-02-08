Вт, 9.02.2021
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Названы самые ненавистные женщинам и мужчинам подарки на День всех влюбленных
А вы уже придумали подарок?

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Эксперты составили список самых ненавистных женщинам и мужчинам подарки на День святого Валентина. Опрос был проведен порталом Picodi среди 11 тысяч респондентов.

Согласно подсчетам компании, самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь (36 процентов), спортинвентарь (26 процентов), мягкие игрушки (21 процент), элементы интерьера (18 процентов) и настольные игры (17 процентов). Мужчины, в свою очередь, не хотели бы получать в подарок цветы (32 процента), открытки (25 процентов), секс-игрушки (25 процентов), косметику (22 процента) и мягкие игрушки (20 процентов).

Напротив, самыми желанными подарками для женщин оказались цветы (34 процента). В список также вошли подарочные сертификаты, книги, билеты в кино или на концерт и ужин в ресторане. Мужчины больше всего хотели бы получить еду с доставкой, электронику, деньги, ужин в ресторане и одежду.

В 2021 году большинство мужчин планируют поздравить женщин, заказав доставку еды на дом (24 процента).

Женщины собираются преподнести возлюбленным билеты в кино или на концерт (15 процентов).


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