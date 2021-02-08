Названы самые ненавистные женщинам и мужчинам подарки на День всех влюбленных

Согласно подсчетам компании, самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь (36 процентов), спортинвентарь (26 процентов), мягкие игрушки (21 процент), элементы интерьера (18 процентов) и настольные игры (17 процентов). Мужчины, в свою очередь, не хотели бы получать в подарок цветы (32 процента), открытки (25 процентов), секс-игрушки (25 процентов), косметику (22 процента) и мягкие игрушки (20 процентов).

Напротив, самыми желанными подарками для женщин оказались цветы (34 процента). В список также вошли подарочные сертификаты, книги, билеты в кино или на концерт и ужин в ресторане. Мужчины больше всего хотели бы получить еду с доставкой, электронику, деньги, ужин в ресторане и одежду.

В 2021 году большинство мужчин планируют поздравить женщин, заказав доставку еды на дом (24 процента).

Женщины собираются преподнести возлюбленным билеты в кино или на концерт (15 процентов).



