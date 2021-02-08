Жители Эстонии возвращаются в кинозалы: какие фильмы были самыми кассовыми на прошлых выходных?

На первом месте в ТОП-7 расположился приключенческий анимационный фильм для всей семьи «Душа», который на выходных посмотрели по всей стране 2848 зрителей, кассовые сборы составляют чуть более 17 тысяч евро.

Об анимационном фильме: школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.

На втором месте приключенческий фильм «Охотник на монстров», этой картиной засматривались 2423 зрителя, кассовые сборы в Эстонии - почти 17 тысяч евро.

О фильме: лейтенант Артемис и ее солдаты с Земли случайно попадают в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закалённые бойцы оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти их может только загадочный Охотник, который как никто умеет убивать монстров.

Третье место за триллером «Фаталь», из-за возрастного ограничения 16+ фильм посмотрели только 1040 человек и кассовые сборы составляют 7 760 евро.

После бурной ночи, проведенной со случайной знакомой, Деррик (Майкл Или), преуспевающий спортивный агент, видит, как его идеальная жизнь рушится, когда оказывается, что та сексуальная и загадочная женщина, ради которой он всем рискнул - на самом деле решительный агент полиции (Хилари Суонк), которая втягивает его в свое последнее расследование. В отчаянной попытке все понять он все сильнее застревает в ее ловушке и ставит при этом под угрозу свою семью, карьеру и даже свою жизнь.

«Фаталь» - захватывающий и провокационный психологический триллер, непредсказуемая игра в кошки-мышки, одна ошибка в которой может изменить всю твою жизнь.

На четвертой позиции - российская драма «Огонь», в кинозалы на этот фильм пришли 718 человек и кассовые сборы едва превысили 5000 евро.