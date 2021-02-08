Соблазнительно: Седокова похвасталась внушительным бюстом

Ранее артистка уже занималась писательским мастерством. Десять лет назад вышла первая ее книга под названием «Искусство соблазнения».

Соблазнять Аня, конечно, умеет. О чем каждый раз доказывает, публикуя откровенные фотографии в своем Instagram. На этот раз она разместила кадры, на которых позировала в черном топе на тонких бретелях, блеснув своими пышными формами.