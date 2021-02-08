Пн, 8.02.2021
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Соблазнительно: Седокова похвасталась внушительным бюстом

Анна Седокова ФОТО: Sysoyev Grigory/COVI

Осенью прошлого года певица Анна Седокова выпустила свою вторую книгу  - «Я сильная. Я справлюсь», в которой решила рассказать всю правду о своей жизни, рассказывает teleprogramma.pro.

Ранее артистка уже занималась писательским мастерством. Десять лет назад вышла первая ее книга под названием «Искусство соблазнения».

Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Соблазнять Аня, конечно, умеет. О чем каждый раз доказывает, публикуя откровенные фотографии в своем Instagram. На этот раз она разместила кадры, на которых позировала в черном топе на тонких бретелях, блеснув своими пышными формами.

Напомним, что в сентябре прошлого года у Седоковой случилось одно из главных событий. Она в третий раз вышла замуж. Избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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