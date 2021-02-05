Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Он ушел из жизни в окружении семьи дома в Коннектикуте.

Пламмер – двукратный лауреат премий «Эмми» и «Тони», лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».

Он родился в Торонто и начал свою актерскую карьеру в театре, однако прославился благодаря главной роли в экранизированном мюзикле «Звуки музыки», который вышел на экраны в 1965 году и был удостоен пяти премий Американской академии киноискусств «Оскар».

Сам Пламмер получил «Оскар» в 2012 году за роль в фильме «Начинающие». В 1970 году Пламмер снялся в фильме «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, исполнив в нем роль герцога Артура Веллингтона. Пламмер сыграл Льва Толстого в фильме «Последнее воскресение» 2009-го года, за эту роль его номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».