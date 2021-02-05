Письмо читательницы: школьная подруга пригласила нас с мужем в гости. Лучше бы я осталась дома!

Дружба до гроба

Начну свой рассказ с того, что мою подругу зовут Таня, мы с ней вместе учились в школе. Тогда мы были с ней не разлей вода: списывали друг у друга на контрольных, делали вместе проекты, рассказывали обиды на родителей и плакали друг другу в жилетки, когда безответно влюблялись в первых красавцев школы.

Казалось бы, такая дружба точно на века. Но как только прозвенел последний звонок, Танька сразу же засобиралась в другой город - на учебу. У моих же родителей не было столько денег, и я поступила на заочку в местный институт.

Так прошли долгие годы, я отучилась, вышла замуж и уже ждала ребенка. Вдруг мне позвонила Таня. То, что я была ошарашена, - это не сказать ничего! Да, мы поддерживали с ней дружеские отношения, но никогда не созванивались.

Долгожданный звонок

Школьная подруга позвала нас с мужем к себе в гости. Радости моей не было предела, я сразу же засобиралась, и мы отправились в путь. По дороге к Тане мы с мужем решили зайти в магазин: не идти же с пустыми руками к подруге детства, с которой так долго не виделись. Позвонила сразу Тане узнать, нужно ли что-то еще к столу. И такого услышать я не ожидала: мне в телефонную трубку выдали такой список продуктов, будто она собиралась кормить целую свадьбу.

Отказывать было уже как-то неловко: может, она готовит для нас огромный стол. В итоге вышли мы с мужем из магазина с огромными пакетами еды и без солидной суммы в бумажнике.

«Теплая» встреча

Зайдя к ней домой я была ошарашена - везде бардак, неразобранные сумки, грязь и остатки еды на полу. Ну, думаю, только приехали, не успели прибраться. Когда мы принесли на кухню пакеты с едой, Танька сразу подрядила нас еще и готовить. Этот момент я тоже спустила на тормозах.

Но каково было мое удивление, когда моя школьная подруга просто убирала в холодильник практически все, что мы наготовили. И до конца встречи я и не увидела большей части того, что приготовила сама же. Немного поболтали, и нам тактично дали понять, что пора и честь знать. И мы с мужем с радостью побежали домой.

Теперь, несмотря на то, что живем мы с ней в одном квартале, видимся мы редко, да и не очень то хочется. Рассказала я об этой ситуации коллеге, на что она мне ответила, что есть такая прослойка людей под названием «халявщики», и не стоило мне вестись на ее провокацию, а отделаться сладким подарком для детей. Да, сейчас я это понимаю, но теперь уже ничего не поделать.



