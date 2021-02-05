Отличная грудь: в Сети появилось откровенное фото Даны Борисовой

Модель Анна Калашникова в интервью Алене Жигаловой неожиданно заявила, что Дана Борисова присылала ей свои интимные фотографии. По словам Анны, Дана вела себя странно и буквально преследовала ее на передачах. С какой целью — Калашникова не знает, пишет eg.ru.
Дана сразу же отреагировала на слова Анны. Она сообщила в своем микроблоге, что никогда не присылала ей откровенные фото. Борисова отметила, что могла отправлять подобного рода снимки своим мужчинам, но уж точно не Калашниковой. «Анна Калашникова раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои "обнаженные" фото, что наносит ей серьезный урон. Анна, могу сказать одно. Мечтать не вредно, и если уж я грешила подобным, то только в отношении мужчин», — заявила Дана.
Калашникова решила подтвердить слова делом и опубликовала в своем аккаунте в соцсети одну из фотографий Борисовой, которую та ей якобы прислала. На фото Дана позирует перед камерой топлес и демонстрирует грудь. «Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому ты шлешь. Ничего страшного, я напомню. И больше мусолить эту тему не будем», — ответила на выпад Борисовой Калашникова, поставив точку в этой перепалке.
Пока Дана никак не отреагировала на то, что ее откровенный снимок появился в Сети. Поклонники же не могут понять, что стало причиной конфликта между Калашниковой и Борисовой.