Отличная грудь: в Сети появилось откровенное фото Даны Борисовой

Дана сразу же отреагировала на слова Анны. Она сообщила в своем микроблоге, что никогда не присылала ей откровенные фото. Борисова отметила, что могла отправлять подобного рода снимки своим мужчинам, но уж точно не Калашниковой. «Анна Калашникова раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои "обнаженные" фото, что наносит ей серьезный урон. Анна, могу сказать одно. Мечтать не вредно, и если уж я грешила подобным, то только в отношении мужчин», — заявила Дана.

Калашникова решила подтвердить слова делом и опубликовала в своем аккаунте в соцсети одну из фотографий Борисовой, которую та ей якобы прислала. На фото Дана позирует перед камерой топлес и демонстрирует грудь. «Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому ты шлешь. Ничего страшного, я напомню. И больше мусолить эту тему не будем», — ответила на выпад Борисовой Калашникова, поставив точку в этой перепалке.

Дана Борисова ФОТО: Instagram